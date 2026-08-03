Reunión 50/50: Loza anticipa que planteará la creación de un nuevo fondo para las regiones

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, anunció este lunes que asistirá a la reunión entre el Gobierno y los gobernadores, prevista para el 5 de agosto en la ciudad de Sucre, y adelantó que una de las propuestas que presentará será la creación de un nuevo fondo para las regiones.

“El día 5 estaremos en la ciudad de Sucre, como seguramente los otros gobernadores de nuestro país. Nosotros estamos llevando una propuesta como iniciativa desde la Gobernación”, indicó.

Explicó que la propuesta está relacionada con una nueva distribución de los recursos económicos en el país y con el fin de las delegaciones económicas hacia las gobernaciones. Agregó que la iniciativa será socializada previamente con algunos dirigentes.

“Vamos a plantearle al Gobierno la creación de un nuevo fondo, con base en los impuestos que percibe el Estado central, para los departamentos, considerando diferentes indicadores sociales, económicos, productivos y de pobreza”, señaló.

Finalmente, sostuvo que la propuesta del 50/50 no debe estar condicionada a la aprobación de otras normas económicas ni a una modificación de la Constitución.