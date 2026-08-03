Urkupiñita. Centenares de pequeños devotos bailan para la Virgen

La devoción a la Virgen de Urkupiña se reflejó ayer en los rostros, sonrisas y pasos de baile de cientos de niños y adolescentes que participaron en la Entrada de Urkupiñita 2026, una actividad que dio inicio a las principales celebraciones de la Festividad de la Patrona de la Integración Nacional.

Las principales calles de Quillacollo se llenaron de música, danza, ternura y alegría con la participación de decenas de fraternidades infantiles, cuyos integrantes, luciendo coloridos trajes folklóricos, rindieron homenaje a la Virgen de Urkupiña, demostrando que la fe y las tradiciones continúan transmitiéndose de generación en generación.

La Entrada de Urkupiñita se ha consolidado como uno de los eventos más representativos del calendario previo a la festividad central, al reunir a niños y adolescentes que expresan su devoción mediante las danzas tradicionales de Bolivia.

Con entusiasmo y disciplina, los pequeños bailarines recorrieron el circuito oficial acompañados por sus familias y el aplauso del público, reafirmando el compromiso de preservar una de las manifestaciones culturales y religiosas más importantes del país.

La actividad también permitió fortalecer la identidad cultural de las nuevas generaciones, promoviendo el respeto por las tradiciones y el patrimonio inmaterial que representa la Festividad de Urkupiña.

Martha Jaimes, fundadora de la Entrada de Urkupiñita, expresó su satisfacción por el crecimiento que ha tenido esta actividad desde sus inicios.

Una vez más, la niñez se convirtió en la gran protagonista de una jornada donde la fe, la cultura y la identidad boliviana caminaron de la mano, reafirmando que el legado de Urkupiña continúa vivo en las nuevas generaciones.

Con Urkupiñita 2026, Quillacollo inicia oficialmente el calendario de las principales actividades de la Festividad de Urkupiña, que continuará con la Procesión de las Advocaciones Marianas, la Entrada Autóctona, la Gran Entrada Folklórica, la Solemne Misa del 15 de agosto y la tradicional Peregrinación al Calvario el 16.