Alcaldía asegura que justicia autoriza el ingreso de la basura a K’ara K’ara

El fallo de la Sala Constitucional Primera de Chuquisaca sobre el botadero de K’ara K’ara generó distintas posiciones entre la Alcaldía y la Gobernación de Cochabamba. Ambas instituciones tienen interpretaciones opuestas sobre el alcance de la resolución y discrepan respecto a si el municipio puede continuar ingresando residuos al relleno sanitario.

Desde la Alcaldía de Cochabamba, el secretario de Asuntos Jurídicos, Abel Zuazo, informó que la Sala Constitucional concedió la tutela solicitada por el municipio y dejó vigente la resolución emitida el 27 de abril por el entonces magistrado Víctor Hugo Claure.

“El municipio ha ganado un amparo constitucional que permite restablecer que la basura vaya a ser ingresada a K’ara K’ara con el objetivo de rellenar las macroceldas 2 y 3”, afirmó.

Zuazo sostuvo que la Sala Constitucional dejó sin efecto la resolución del 1 de junio, que había anulado obrados, y aseguró que el municipio continuará defendiendo esa determinación.

La asesora jurídica Katherin Soria explicó que, al quedar sin efecto la resolución del 1 de junio, el municipio considera que puede continuar depositando residuos para completar el cierre técnico del relleno sanitario.

“Al presente el Gobierno Municipal de Cochabamba puede seguir depositando basura en el régimen sanitario de K’ara K’ara”, señaló.

Además, señaló que el depósito de residuos continuará hasta completar el llenado de las macroceldas, conforme a las verificaciones técnicas que se realizan dentro del proceso ambiental.

Sin embargo, la Gobernación sostiene una interpretación distinta, el director Jurídico de la Gobernación, Nelson Cox, afirmó que la resolución constitucional únicamente dejó sin efecto la nulidad emitida por el Tribunal y ordenó que esa instancia dicte un nuevo fallo en un plazo de cinco días hábiles.

“No existe permiso de parte de la autoridad judicial para que puedan ingresar los vehículos carros basureros. En cinco días el Tribunal Agroambiental tiene que pronunciarse”, sostuvo.

Según Cox, la resolución no autoriza el ingreso de basura y la única instancia facultada para definir esa situación es el Tribunal Agroambiental, que aún debe resolver el proceso sobre la responsabilidad ambiental y el cierre definitivo de K’ara K’ara.

La resolución de la Sala Constitucional mantiene abierto el proceso sobre el relleno sanitario de K’ara K’ara. Mientras la Alcaldía interpreta que el fallo restituye la autorización para continuar con el depósito de residuos, la Gobernación sostiene que el Tribunal Agroambiental aún debe emitir una nueva resolución sobre el caso. El alcance definitivo del fallo y las acciones posteriores quedarán sujetas a la determinación que adopte esa instancia judicial.