Controlan el incendio en Los Molinos de Tiquipaya, en el Tunari

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 06/08/2026 a las 22h26
ESCUCHA LA NOTICIA

La Gobernación de Cochabamba a través de la Unidad de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres (UGR), atendió la reactivación de un incendio forestal registrado este jueves 6 de agosto en el sector Los Molinos, municipio de Tiquipaya. El evento fue detectado a las 14:45 mediante las cámaras de monitoreo del Cedemi, lo que permitió activar de manera inmediata el despliegue de personal y la coordinación interinstitucional para su atención.

En las labores de respuesta participaron la UGR, SAR Bolivia, el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, el Sernap y BEAR, quienes trabajaron de manera conjunta para contener el avance del fuego. Gracias a la intervención oportuna y coordinada, la reactivación del incendio fue controlada a horas 17:40, evitando una mayor afectación a la vegetación y al entorno natural.

Una vez controlado el incendio, las brigadas permanecieron en el lugar realizando labores de enfriamiento, liquidación de puntos calientes y monitoreo permanente, con el objetivo de prevenir nuevas reactivaciones.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Netanyahu rechazó el plan anunciado por Trump y reiteró que Israel no se retirará de Gaza
2
Bolivia y Brasil lanzan el plan “Frontera Segura” para ejecutar operativos en zonas rojas
3
Túpac Katari alerta que técnicos frenan atención a sus demandas
4
Caso Jaguar: Hay un aprehendido y buscan a otros dos implicados
5
Bomberos señala a pirotecnia y plásticos como orígenes del incendio en Feria Barrio Lindo

Lo más compartido

1
Policía Federal de Brasil: Bolivia antes facilitaba la operación de facciones criminales, “hoy está cambiando”
2
El terremoto en Colombia está entre los más potentes de la última década
3
Choferes esperan tres días por diésel y el ministro ratifica intervención de la ANH
4
Evo Pueblo convoca a congreso para garantizar su participación en las próximas elecciones
5
Chengdu: pandas gigantes, el misterio de la civilización sanxingdui y la ingeniería hidráulica más antigua del mundo

Más en Cochabamba

10/08/2026
Festividad de Urkupiña Quillacollo vivió Entrada Autóctona con 90 grupos
Quillacollo vivió el domingo una jornada marcada por la fe, la cultura y las tradiciones originarias con la realización de la XXVII Entrada Autóctona de la...
Ver más
09/08/2026
Advocaciones llegadas de Bolivia y el mundo abren la festividad de Urkupiña
Quillacollo fue escenario ayer de un encuentro de fe que reunió a más de 30 advocaciones marianas en el Santuario de la Virgen de Urkupiña, con la...
Ver más
Mucho antes de que las bandas comiencen a sonar, los talleres de bordado trabajan intensamente para dar forma y colorido a los trajes que lucirán los bailarines y también la virgen o el santo para...
Ver más
09/08/2026
Talento de artesanos brilla en la confección de trajes para danzarines en Urkupiña
Son las imágenes de los miles de devotos de la Virgen de Urkupiña que año tras año demuestran su fe los días 14,15 y 16 de agosto acudiendo a todas las actividades realizadas en Quillacollo. Sin...
Ver más
09/08/2026
La fe y devoción se imponen al progreso y comercio
Más de 30 advocaciones marianas del interior y exterior del país llegaron este sábado hasta el templo de San Ildefonso en el municipio de Quillacollo, del departamento de Cochabamba, en honor a la...
Ver más
08/08/2026
Más de 30 advocaciones marianas dan inicio a la festividad de Urkupiña
Los estudiantes de más de 200 unidades educativas fueron los primeros en rendir su homenaje a Bolivia ayer por sus 201 años de independencia que se conmemora este 6 de agosto.
Ver más
06/08/2026
A los 201 años de libertad. Escolares, los primeros en rendir su homenaje a Bolivia
En Portada
10/08/2026 Seguridad
Aprehenden a exdirectora jurídica de YPFB por el caso de la gasolina
La exdirectora jurídica de YPFB Corporación, Daniela Durán, fue aprehendida y trasladada este lunes hasta dependencias de la Dirección de Lucha Contra la...
vista
10/08/2026 País
Manfred afirma que Evo “nunca más puede ser candidato” por mandato de la Constitución
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa pidió respetar la Constitución Política del Estado y sostuvo que Evo Morales “nunca más puede volver a ser...
vista
10/08/2026 País
Pese a órdenes de aprehensión, Evo participa de una fiesta en el trópico junto a Loza
Con dos órdenes de aprehensión en su contra, el expresidente Evo Morales participó de una fiesta junto con el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza el pasado...
vista
10/08/2026 Seguridad
Bolivia y Brasil lanzan el plan “Frontera Segura” para ejecutar operativos en zonas rojas
Bolivia y Brasil lanzarán esta semana el plan “Frontera Segura” con el objetivo de frenar la ola de violencia en las zonas rojas que están ubicadas cerca de la...
vista
10/08/2026 Mundo
Terremoto en Colombia: se registran derrumbes y heridos en el departamento del Chocó
Se han reportado heridos y graves daños en edificios en Quibdó, capital del departamento colombiano del Chocó, tras el fuerte terremoto que sacudió a Colombia...
vista
10/08/2026 Mundo
Colapsa la cúpula de catedral histórica tras terremoto en Colombia
La Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, en Manizales (Colombia), vio colapsar su cúpula tras el temblor de magnitud 7,4 registrado por el Servicio...
vista
Actualidad
Un estallido de polvo cubriendo los barrios de Cali y viviendas sacudiéndose violentamente marcaron el inicio de la...
Ver más
10/08/2026 Mundo
Al menos 20 muertos y edificios derrumbados en Colombia tras un potente terremoto
Con dos órdenes de aprehensión en su contra, el expresidente Evo Morales participó de una fiesta junto con el...
Ver más
10/08/2026 País
Pese a órdenes de aprehensión, Evo participa de una fiesta en el trópico junto a Loza
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa pidió respetar la Constitución Política del Estado y sostuvo que Evo...
Ver más
10/08/2026 País
Manfred afirma que Evo “nunca más puede ser candidato” por mandato de la Constitución
La exdirectora jurídica de YPFB Corporación, Daniela Durán, fue aprehendida y trasladada este lunes hasta dependencias...
Ver más
10/08/2026 Seguridad
Aprehenden a exdirectora jurídica de YPFB por el caso de la gasolina
Deportes
Con la presencia de Lionel Messi, amigos, allegados y toda su familia, culminó el último adiós a Jorge Messi en el...
Ver más
10/08/2026 Fútbol
Messi despidió a su padre junto a sus familiares en una ceremonia privada
Tras un apasionante e intenso partido, Argentina venció ayer por 3-2 a Brasil y se proclamó campeón por primera vez de...
Ver más
10/08/2026 Multideportivo
Argentina se proclama campeón de la Copa Sudamericana de Vóley
Con la presencia de Lionel Messi, amigos, allegados y toda su familia, culminó el último adiós a Jorge Messi en el...
Ver más
09/08/2026 Fútbol Int.
Messi despidió a su padre junto a su familia en Rosario
Bolívar ganó a Aurora por 4-2 anoche en Cochabamba, en un partido en el que tomó mayor ritmo en la segunda etapa y...
Ver más
09/08/2026 Fútbol
Bolívar vence a Aurora y se coloca segundo en el campeonato
Doble Click
La mayor atención se centra en la Fiesta de la Integración Nacional de Bolivia, que congregará a miles de fieles en...
Ver más
10/08/2026 Cultura
Cartelera: La festividad de la Virgen de Urkupiña acapara la atención
La Asociación Armonía cumple 30 años de trabajo este 12 de agosto. Tras tres décadas marcadas por hitos como haber...
Ver más
10/08/2026 Cultura
Armonía cumple 30 años en la conservación de la avifauna amenazada de Bolivia
En la comunidad andina de Chiaraje, municipio de Cocapata, fue entregado e inaugurado el Centro Integral Ecoturístico...
Ver más
10/08/2026 Cultura
Nace el Centro Integral Ecoturístico Warmi Kewiñas
La festividad de la Virgen de Urkupiña trasciende las danzas, la música y el desborde folclórico; es, en su esencia...
Ver más
09/08/2026 Cultura
Esther Balboa y la mirada antropológica del misterio de Urkupiña, en Podcast Los Tiempos