Controlan el incendio en Los Molinos de Tiquipaya, en el Tunari

La Gobernación de Cochabamba a través de la Unidad de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres (UGR), atendió la reactivación de un incendio forestal registrado este jueves 6 de agosto en el sector Los Molinos, municipio de Tiquipaya. El evento fue detectado a las 14:45 mediante las cámaras de monitoreo del Cedemi, lo que permitió activar de manera inmediata el despliegue de personal y la coordinación interinstitucional para su atención.

En las labores de respuesta participaron la UGR, SAR Bolivia, el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, el Sernap y BEAR, quienes trabajaron de manera conjunta para contener el avance del fuego. Gracias a la intervención oportuna y coordinada, la reactivación del incendio fue controlada a horas 17:40, evitando una mayor afectación a la vegetación y al entorno natural.

Una vez controlado el incendio, las brigadas permanecieron en el lugar realizando labores de enfriamiento, liquidación de puntos calientes y monitoreo permanente, con el objetivo de prevenir nuevas reactivaciones.