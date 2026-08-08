Más de 30 advocaciones marianas dan inicio a la festividad de Urkupiña

Más de 30 advocaciones marianas del interior y exterior del país llegaron este sábado hasta el templo de San Ildefonso en el municipio de Quillacollo, del departamento de Cochabamba, en honor a la festividad de la Virgen de Urkupiña.

“Con esta actividad damos inicio a la actividad más fuerte de nuestra festividad, es una actividad muy querida por todo el encuentro de advocaciones marianas”, afirmó el vicario de la parroquia, Juan Carlos Molina, en contacto con Bolivia Tv.

Las advocaciones marianas marcan el inicio de las celebraciones centrales por esta fiesta. En esta oportunidad, participaron imágenes de México, Brasil y Argentina, así como del interior del país de Tarija y Cotoca, entre otros.

“Estamos muy contentos porque esta es una verdadera muestra de fe”, señaló el alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz, a los medios presentes en el evento y destacó que la Virgen de Urkupiña es la madre de la unidad e integración nacional y también internacional.

Fueron cientos de feligreses y creyentes, acompañados de autoridades municipales, quienes, con el corazón lleno de fe, amor y devoción, participaron de la procesión de las advocaciones marianas, a quienes recibieron con pañuelos blancos en mano, y luego fueron parte de la misa celebrada al exterior de la puerta principal del templo de San Ildefonso.

“Pedirle a la Virgen que nos ilumine, que nos dé siempre aquella voluntad de seguir trabajando por hacer grande nuestra patria”, pidió el burgomaestre de Quillacollo.

Entre tanto, los fieles devotos de la Virgen de Urkupiña ya empiezan a llegar hasta su altar para darle las gracias por los favores recibidos o para hacerle conocer sus peticiones.

Se prevé que el 15 de agosto, en la misa central, esté presente el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, según confirmaron desde la Alcaldía de Quillacollo.

Actividades

de agosto: Procesión de Advocaciones Marianas.

9 de agosto: Entrada Autóctona.

14 de agosto: Gran Entrada Folklórica.

15 de agosto: Misa y celebración central en honor a la Virgen de Urkupiña.

16 de agosto: Peregrinación al Calvario.

17 de agosto: Presentación y lanzamiento de la Feria de la Alasita.