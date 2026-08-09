Advocaciones llegadas de Bolivia y el mundo abren la festividad de Urkupiña

Quillacollo fue escenario ayer de un encuentro de fe que reunió a más de 30 advocaciones marianas en el Santuario de la Virgen de Urkupiña, con la participación de imágenes y delegaciones provenientes de distintos municipios, departamentos y países, en una jornada marcada por la fe, la devoción y el encuentro entre creyentes.



La Virgen de Copacabana, acompañada por representantes de la Policía Boliviana, la Virgen del Socavón de Oruro, las advocaciones de Cotoca y Chaguaya, además de Nuestra Señora de Dolores de Tapacarí, estuvieron entre las imágenes que llegaron al santuario.



También llegaron delegaciones de Sacaba, Jaihuayco y Llallagua, entre otras regiones que se sumaron a la actividad como parte de las expresiones de fe que se reúnen en la festividad de Urkupiña.



La actividad contó con la presencia de autoridades municipales, departamentales, representantes de la Policía Boliviana y miembros de la Iglesia, quienes acompañaron la jornada religiosa y destacaron la importancia de preservar la seguridad y el carácter de fe de la festividad.



Familias, grupos parroquiales y devotos acompañaron a sus imágenes durante la jornada, que incluyó la romería hasta el templo de San Ildefonso y la celebración de una eucaristía. Las advocaciones permanecieron además en exposición para los creyentes.



El párroco de San Ildefonso, Iván Vargas, pidió a los devotos preservar el carácter religioso de la festividad y evitar que el consumo excesivo de alcohol y la violencia opaquen las celebraciones. “Es la fiesta de la fe, es la fiesta de la Virgen, es una fiesta de Dios”, afirmó.



Desde Jaihuayco, por ejemplo, los creyentes llegaron con San Joaquín, Santa Ana y la Virgen Niña. El párroco Edil Villanueva destacó el sentido comunitario de la actividad. “Nos hace iglesia, nos unimos todos en una misma fe. Lo importante es que en esto nos hacemos familia todos, reuniéndonos con aquella imagen que nos identifica”, afirmó.

Fe y seguridad



El alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz, llamó a mantener la unidad entre las familias y los bolivianos. “Es muy importante la unidad en las familias y en el país”, afirmó. Además, destacó los trabajos de mantenimiento en parques, jardines y jardineras, así como bacheo para recibir a los visitantes.



El comandante Regional de Valle Bajo, Wilson Flores, informó que se desplegó personal para acompañar las actividades y reforzar los controles durante la festividad. “Recomendamos a la población no excederse en el consumo de bebidas alcohólicas, lo cual genera violencia”, indicó Flores.



Con sus virgencitas en brazos, los devotos llegaron hasta Quillacollo para vivir con fe y devoción este encuentro en torno a la Virgen de Urkupiña.



Las actividades de Urkupiña continuarán hoy con la Entrada Autóctona y tendrán sus principales jornadas el 14 de agosto con la n la Gran Entrada Folklórica, el 15 con la celebración central y el 16 con la peregrinación al Calvario. La agenda concluirá el 17 de agosto con el lanzamiento de la Feria de la Alasita.