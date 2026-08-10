Festividad de Urkupiña Quillacollo vivió Entrada Autóctona con 90 grupos

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 10/08/2026 a las 8h30
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Quillacollo vivió el domingo una jornada marcada por la fe, la cultura y las tradiciones originarias con la realización de la XXVII Entrada Autóctona de la Festividad de la Virgen de Urkupiña. La actividad reunió a más de 90 agrupaciones que recorrieron las calles del municipio con danzas, música e indumentaria propia de distintas regiones del país.

Desde las primeras horas de la jornada, la imagen de la Virgen de Urkupiña permaneció en las afueras del templo de San Ildefonso para recibir a sus devotos, vestida con indumentaria autóctona.

A lo largo del recorrido, las calles se llenaron de música y movimiento con la participación de sikuris, tarqueadas, wititis, chicheños y otras manifestaciones culturales.

La jornada también tuvo momentos de recogimiento. Devotos llegaron hasta la capilla de velas de la Patrona de la Integración para elevar sus oraciones y peticiones, mientras encendían velas en muestra de fe y agradecimiento.

El alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz, destacó el significado de la celebración y señaló que la Virgen de Urkupiña representa un llamado a la unidad y a la integración. Durante la jornada, pidió a la patrona salud, paz y unidad para las familias, además de trabajo y progreso para los bolivianos.

La autoridad también resaltó que los grupos autóctonos no solo mostraron sus danzas, sino también sus trajes típicos e instrumentos, convirtiendo el recorrido en una expresión de identidad y tradición. La entrada fue también una oportunidad para mostrar parte de la cultura que se mantiene viva en las comunidades.

El representante de la Entrada Autóctona, Juan de Dios Espinoza, calificó como exitosa la participación y señaló que el propósito fue mostrar la cultura a través de la música, los trajes y las danzas.

La actividad también contó con un amplio despliegue de seguridad. El comandante regional de la Policía del Valle Bajo, Wilson Flores, informó que se destinó personal para cubrir todo el recorrido y garantizar la seguridad de los asistentes.

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