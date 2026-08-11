Tras días con humareda, llovizna ayuda a mejorar la calidad del aire

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 11/08/2026 a las 8h12
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La calidad del aire en Cochabamba se mantiene actualmente en un nivel regular, después de registrar días con niveles malos debido principalmente al humo generado por incendios y las bajas temperaturas, informó ayer la responsable de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire (Red MoniCA), Fabiola Cáceres.

Explicó que el episodio más crítico se registró hace aproximadamente una semana, durante las ráfagas de tormenta. Entre las 15:30 y 17:00 se alcanzaron concentraciones superiores a 1.000 microgramos por metro cúbico de material particulado, una cifra muy superior a los valores que habitualmente se registran y que oscilan entre 40 y 60 microgramos por metro cúbico, el promedio diario.

“Entre las tres y media a cinco de la tarde teníamos niveles que superaban los mil microgramos por metro cúbico de material particulado”, señaló Cáceres, quien explicó que estos valores provocaron que ese día el índice de calidad del aire se ubicara en la categoría de malo.

La responsable de la Red MoniCA, explicó que los vientos tienen un efecto doble sobre la contaminación. Las ráfagas intensas pueden levantar y concentrar partículas, elevando temporalmente la contaminación. Sin embargo, los vientos normales ayudan a desplazar las masas de aire contaminado y reducen su acumulación.

Actualmente, Cochabamba se encuentra dentro de un índice regular debido a los vientos registrados el domingo y a la lluvia de ayer en la mañana, condiciones que favorecen la disminución de los niveles de contaminación. “Las lluvias actúan como un depurador de la contaminación”, explicó Cáceres. Por ello la calidad del aire puede variar de una jornada a otra dependiendo de las condiciones que se presenten.

Aunque el humo de los incendios elevó la contaminación en los últimos días, las condiciones meteorológicas recientes favorecieron la dispersión de las partículas en el aire.

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