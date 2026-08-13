Miles se alistan para renovar su fe en Urkupiña y participar de la entrada

Miles de peregrinos se alistan para renovar su fe en la Festividad de la Virgen de Urkupiña en Quillacollo del 14 al 16 de agosto en el marco de los actos centrales que recuerdan el milagro que ocurrió en el cerro de Cota, cuando una imagen se le apareció a una humilde pastorcita.

Aunque las actividades centrales arrancan el viernes 14 de agosto con la tradicional Entrada Folklórica de Urkupiña muchos devotos ya han comenzado a llegar al templo de San Ildefonso y también al santuario en el cerro de Cota, al sur de Quillacollo.

Los creyentes llegan para pedir y agradecer por los favores recibidos, principalmente, por la salud y la prosperidad.

Entre los peregrinos que se destacan están los que llegan de Salta, Argentina, donde existe una gran devoción en la Virgen de Urkupiña debido a los migrantes bolivianos que llegaron a ese país llevando consigo a la Patrona de la Integración.

Los representantes del Concejo de Salta visitaron ayer a sus similares de Quillacollo para fortalecer los lazos y manifestaron que a pesar de “estar lejos de Cochabamba se sienten tan cerca” por compartir la fe en la mamita a quien atribuyen milagros.

Programa

Las actividades centrales serán el 14 de agosto con la Entrada Folklórica de Urkupiña, el sábado 15 con la misa central y el domingo 16 con la peregrinación y calvario en el cerro de Cota.

La Entrada Folklórica comenzará por la mañana y es la peregrinación hecha danza en la cada bailarín le hace un pedido personal a la Virgen. Se prevén 80 fraternidades.

Feriado

El feriado departamental está confirmado por el Ministerio de Trabajo para el 14 de agosto con suspensión de actividades.

Organización

La Alcaldía de Quillacollo tabaja intensamente en la organización controlando el armado y seguridad de graderías para los espectadores.

Fiscalía

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que, con motivo de la Festividad de la Virgen de Urkupiña, el Ministerio Público determinó reforzar la presencia institucional y el trabajo en Quillacollo y municipios aledaños.