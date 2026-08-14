Quillacollo brilla con la Entrada de Urkupiña 2026

La Gran Entrada Folklórica de la Virgen de Urkupiña llena de música, color y devoción las calles de Quillacollo. Los Tiempos transmite en vivo este desfile folklórico mediante su página de Facebook.

La festividad, conocida oficialmente como la Fiesta de la Integración Nacional, reúne este 14 de agosto a peregrinos, músicos y danzarines que llegaron desde diferentes regiones de Bolivia y del exterior para participar de una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes del país.

Cincuenta y dos fraternidades figuran en el programa oficial, a las que se suman agrupaciones invitadas, con lo que se prevé la participación de 84 fraternidades que dan brillo a la Gran Entrada Folklórica de Urkupiña 2026.

Morenadas, salay, caporales, diablada, tinkus, tobas, kullawada, pujllay, saya afro y llamerada forman parte de esta gran muestra folklórica que avanza por las calles de Quillacollo en honor a la Virgen de Urkupiña.

La celebración combina la expresión cultural con la fe de miles de personas que llegan hasta el municipio cochabambino para cumplir sus promesas y agradecer las bendiciones recibidas.