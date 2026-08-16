La Virgen de Urkupiña llega al calvario y es recibida por cientos de devotos
Cochabamba
Publicado el 16/08/2026 a las 15h14
Cientos de peregrinos recibieron este domingo a la imagen de la Virgen de Urkupiña en el Calvario, en el cerro de Cota de Quillacollo, para participar de la misa y extraer las piedras de las canteras, como símbolo de “préstamo” o pedido que se le hace a la “mamita”.
Muchos de los feligreses llegaron al Calvario después de una caminata de más de 14 kilómetros desde la ciudad de Cochabamba y otros desde el centro de Quillacollo.
Por la tarde la imagen de la virgen retornará al templo San Ildefonso.
Tus comentarios