La Virgen de Urkupiña llega al calvario y es recibida por cientos de devotos

Cientos de peregrinos recibieron este domingo a la imagen de la Virgen de Urkupiña en el Calvario, en el cerro de Cota de Quillacollo, para participar de la misa y extraer las piedras de las canteras, como símbolo de “préstamo” o pedido que se le hace a la “mamita”.

Muchos de los feligreses llegaron al Calvario después de una caminata de más de 14 kilómetros desde la ciudad de Cochabamba y otros desde el centro de Quillacollo.

Por la tarde la imagen de la virgen retornará al templo San Ildefonso.