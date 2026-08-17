Alcaldía y comerciantes reforzarán prevención de incendios en mercados

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 17/08/2026 a las 8h29
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Ante el incendio registrado hace una semana en la Feria Barrio Lindo en Santa Cruz, la Alcaldía de Cochabamba y representantes de al menos 150 asociaciones de comerciantes coordinaron nuevas medidas para prevenir y responder ante posibles incendios, con sensores, aspersores, hidrantes, capacitación y planes de emergencia.

El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, a través de Semapa y otras unidades municipales, sostuvo una reunión de coordinación con representantes de al menos 150 asociaciones de comerciantes de diferentes mercados de la ciudad para fortalecer las medidas de prevención, contención y respuesta a incendios.

El gerente general de Semapa, Luis Prudencio, informó que los comerciantes expresaron su respaldo a la instalación, por cuenta propia, de detectores de humo y aspersores en los mercados. El proyecto contempla más de 3.500 sensores y aspersores, como parte de una estrategia conjunta para detectar y contener incendios de manera oportuna. “En esta reunión hemos recibido el apoyo de todos los comerciantes para instalar detectores de humo y aspersores en los mercados, esta tarea es responsabilidad de todos para prevenir incendios”, señaló.

Como parte de las acciones preventivas, Semapa cuenta actualmente con 146 hidrantes instalados en puntos estratégicos de la ciudad, de los cuales 39 se encuentran en proximidades de mercados y el municipio apunta a instalar 300 hidrantes en total. Además, cuadrillas técnicas realizarán inspecciones y mantenimiento de las redes de agua e hidrantes ubicados en los perímetros de los centros de abasto, junto con un mapeo de zonas de riesgo para identificar áreas críticas.

Asimismo, la Alcaldía coordinará capacitaciones y simulacros con los comerciantes y bomberos de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), además de la definición de rutas de evacuación y planes.

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