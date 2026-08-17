Concejal Santos denuncia intento de "golpe municipal" en Quillacollo

La concejal Leydi Santos denunció este lunes que algunas autoridades legislativas del Concejo Municipal de Quillacollo buscan suspender al alcalde Luis Santa Cruz por los problemas, como apagones, en la Festividad de la Virgen de Urkupiña, según un reporte de Tunari Digital.

"Es un secreto a voces, que han señalado algunos vecinos, que pretenden la caída del alcalde", declaró y señaló: "Esto no se va a permitir, el alcalde ha sido elegido por la población por voto democrático y los concejales para ser legisladores. Si, alguno quiso ser alcalde debió ir como alcalde". Contó que también recibió la llamada de un periodista (sin identificarlo), quien le dijo que los concejales tendrían que suspender al alcalde por lo que tendríamos que tomar una decisión seria este próximo martes, en la primera sesión de Urkupiña".

La concejal Santos adelantó que van a rechazar cualquier intento de "golpe municipal".

El munícipe enfrenta cuestionamientos por las fallas que opacaron la organización de Urkupiña, como el apagón que afectó la transmisión de los medios de comunicación de la Entrada Folklórica de Urkupiña 2026. Luego, por la basura y la falta de control en la venta de bebidas alcohólicas. Además, de la acumulación de basura y fetidez que se siente en las calles del casco viejo.

La legisladora denunció que los concejales que intentan suspender a Santa Cruz viajaron al Chapare sin un permiso del pleno y solo con una resolución interna. Además, cuestionó que los legisladores busquen viajar a Salta (Argentina) con un vehículo del Ejecutivo, cuando el municipio necesita trabajo y austeridad.

Por el momento, el Concejo Municipal de Quillacollo no se ha pronunciado sobre las denuncias de que algunos de sus miembros buscan suspender al alcalde Luis Santa Cruz.