Piedras del cerro de Cota, simbolizan la esperanza y la fe de los devotos

Una de las tradiciones más características del Calvario de Urkupiña es la extracción simbólica de piedras del cerro de Cota. Ayer, entre velas encendidas, ch’allas y oraciones, los devotos participaron de este ritual cargado de significado, en el que cada piedra representa una petición, una promesa o una esperanza ante la Mamita de Urkupiña.

Muchas familias llegaron al Calvario con objetos que representan sus anhelos, como casas, vehículos, pasaportes, títulos, dinero y otros, para hacerlos bendecir mediante rituales y ch’allas. Luego se dirigieron al cerro de Cota, donde utilizaron combos para extraer pequeños fragmentos de piedra que simbolizan el favor solicitado.

La gente pide salud, prosperidad económica y el bienestar familiar.

Testimonios

Hortencia llegó junto a su esposo y sus dos hijos. Con lágrimas en los ojos, contó que visita el Calvario cada año desde que era niña, una tradición que heredó de sus padres. Relató que uno de sus pedidos ya se cumplió: su hijo mayor logró convertirse en militar. Ahora, vuelve al cerro para pedir por su segundo hijo, con la esperanza de que también sea militar.

“Gracias a esta virgencita tengo mi familia. También le pedí una pareja que siempre me ha acompañado”, relató.

Desde Santa Cruz, Dayana llegó con su familia. Participa de esta tradición desde siete años. Pide salud, prosperidad para su negocio , vehículos y viviendas.

Su madre, Rosmery, aseguró que algunos de sus pedidos ya se cumplieron y que mantienen su fe en la virgen.

“Tenemos camiones cisterna y ahora pedimos un camión mas. Vinimos con mucha fe y esperanza ”, expresó emocionada la entrevistada.

Corte de luz

La organización de la festividad de la Virgen de Urkupiña quedó en el centro de las críticas luego de que se registraran cortes de energía eléctrica durante las jornadas de la entrada folklórica, afectando a comercios, restaurantes y medios de comunicación que realizaban la cobertura del evento.

El primer apagón fue la noche del viernes 14 de agosto, durante la Entrada Folklórica. El corte interrumpió el normal desarrollo de las actividades y también afectó las transmisiones periodísticas.

Según reportes de algunos medios, el sábado, durante la segunda jornada de la entrada, también se registró otro corte de energía en el municipio.

La Alcaldía de Quillacollo señaló, mediante un comunicado, que los cortes de energía registrados en el casco viejo del municipio son ajenos a la responsabilidad del Gobierno Autónomo Municipal.

La institución informó que realizó los reclamos correspondientes. Se espera un informe de la Empresa de Luz y Fuerza.

El exalcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, cuestionó las condiciones en las que se desarrolló la festividad y atribuyó los inconvenientes a deficiencias y falta de planificación de la Alcaldía.

Incendio

Un incendio de pastizales cerca al cerro de Cota alarmó ayer a los peregrino, pero fue controlado.

La gente se apresuró a mover sus vehículos del lugar para evitar que sean afectados por el incendio.El fuego fue disipado tras la llegada de los bomberos.