Colcapirhua aplica un nuevo sistema de recojo diferenciado de basura

La Alcaldía de Colcapirhua comenzó a aplicar ayer un nuevo sistema de recolección diferenciada de residuos sólidos. Por primera vez la separación de residuos que cada vecino haga en su casa tiene una ruta clara hacia el reciclaje y no todo terminará mezclado en el relleno sanitario.

El alcalde Nelson Gallinate informó que este nuevo sistema es un avance que se logró gracias a la campaña Colca 3R “La Solución Comienza en Casa”, que trabajó durante meses con los vecinos para que pueda funcionar bien.

Detrás del arranque hubo un proceso de socialización en las 75 Organizaciones Territoriales de Base (OTB) del municipio de Colcapirhua, en la que se explicó a los vecinos cómo separar correctamente sus residuos. Además, de la capacitación del personal operativo de Medio Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) y el acondicionamiento de los motorizados que ahora realizan la recolección diferenciada. Como incentivo para quienes ya aplican la separación en origen, se entregaron bolsas de abono orgánico y plantines, un gesto que busca devolver a la comunidad parte de lo que ella misma cuida.

Separación

El alcalde Nelson Gallinate señaló que se trata de un proceso que debe trabajarse junto a la población para consolidar la separación en origen como una práctica permanente. “Es importante marcar la diferencia, concientizar a los vecinos que debemos hacer la separación en origen para que podamos tener una solución definitiva al tema de nuestros residuos sólidos”, afirmó la autoridad, quien hizo un llamado a la población: “Este trabajo es conjunto, ustedes y el municipio. Sé que lo vamos a lograr y hay que trabajarlo de manera conjunta con ustedes”.Un vecino de la OTB Piñami Sud, Vicente Medrano, valoró la iniciativa y expresó su expectativa de que la población se sume a la separación de residuos para mantener limpias las calles del municipio.