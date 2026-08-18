Denuncian intento de “golpe municipal” después de fallas y apagón en Urkupiña

La concejal Leydi Santos denunció ayer que algunas autoridades del Legislativo municipal impulsan presuntamente la suspensión del alcalde Luis Santa Cruz por las fallas en la organización de la Festividad de la Virgen de Urkupiña y los apagones que se registraron el 14 y 15 de agosto en la Tierra de la Integración.

La legisladora declaró a los medios de Quillacollo ayer que “es un secreto a voces, que han señalado algunos vecinos, que pretenden la caída del alcalde”.

Señaló: “Esto no se va a permitir, el alcalde ha sido elegido por la población por voto democrático y los concejales para ser legisladores. Si, alguno quiso ser alcalde debió ir como alcalde”.

Contó que también recibió la llamada de un periodista (sin identificarlo), quien le dijo que los concejales tendrían que suspender al alcalde y tomar una decisión este próximo martes, en la primera sesión después de Urkupiña”.

La concejal Santos adelantó que van a rechazar cualquier intento de “golpe municipal”.

El munícipe enfrenta cuestionamientos por las fallas que opacaron la organización de Urkupiña, como el apagón que afectó la transmisión de los medios de comunicación de la Entrada Folklórica de Urkupiña 2026. Luego, por la basura y la falta de control en la venta de bebidas alcohólicas. Además, de la acumulación de basura y fetidez que se siente en las calles del casco viejo.

La legisladora denunció que los concejales que intentan suspender a Santa Cruz viajaron al Chapare sin un permiso del pleno y solo con una resolución interna. Además, cuestionó que los legisladores busquen viajar a Salta (Argentina) con un vehículo del Ejecutivo, cuando el municipio necesita trabajo y austeridad.

Por el momento, el Concejo Municipal de Quillacollo no se ha pronunciado sobre las denuncias de que algunos de sus miembros buscan suspender al alcalde.

Apagones

La Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec) emitió un comunicado para aclarar las causas de las interrupciones de energía registradas el 14 y 15 de agosto. Indicó que ambos cortes tuvieron orígenes diferentes.

El problema del 14 de agosto en el palco oficial de la avenida Blanco Galindo no se originó en la red de distribución de Elfec, sino en una instalación eléctrica interna utilizada para alimentar reflectores y vinculada a un suministro de la Alcaldía de Quillacollo.

La interrupción del 15 de agosto tuvo una causa completamente diferente.

De acuerdo con Elfec, una calamina cayó sobre una línea de media tensión, provocando el corte del suministro eléctrico.

Aseo

Hasta el lunes se encontraban promontorios de basura y aguas estancadas en El Prado de Quillacollo.