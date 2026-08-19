EMSA suspende el recojo de basura por dos días por falta de diésel

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La réplica de los dos galardones conquistados en Chile se produjo en Perú, en la trigésima versión del Festival... Ver más Tras ganar dos títulos en Perú, “La hija cóndor” suma 31 estrellas

La muestra exhibirá durante 15 días la obra del ganador del Concurso Municipal de Artes Plásticas "Salón Municipal 14... Ver más Gilmer Rojas expone en el ‘Gíldaro Antezana’