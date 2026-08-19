EMSA suspende el recojo de basura por dos días por falta de diésel
Cochabamba
Publicado el 19/08/2026 a las 16h49
El gerente de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), René Quiroga, suspendió el servicio de recojo de residuos por dos días, jueves y viernes, debido a la falta de combustible para los carros recolectores.
EMSA informó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) debía entregarles 10 mil litros de diésel el miércoles, sin embargo, la estatal petrolera incumplió con la distribución.
Se espera que, entre el jueves y viernes, YPFB normalice la distribución del diésel y se pueda retomar el servicio.
EMSA pidió a la población mantener sus residuos en sus domicilios por estos dos días y no dejarla en la calle hasta que el servicio se normalice.
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