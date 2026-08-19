EMSA suspende el recojo de basura por dos días por falta de diésel

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 19/08/2026 a las 16h49
ESCUCHA LA NOTICIA

El gerente de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), René Quiroga, suspendió el servicio de recojo de residuos por dos días, jueves y viernes, debido a la falta de combustible para los carros recolectores. 

EMSA informó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) debía entregarles 10 mil litros de diésel el miércoles, sin embargo, la estatal petrolera incumplió con la distribución. 

Se espera que, entre el jueves y viernes, YPFB normalice la distribución del diésel y se pueda retomar el servicio.

EMSA pidió a la población mantener sus residuos en sus domicilios por estos dos días y no dejarla en la calle hasta que el servicio se normalice.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Trump declara el estrecho de Ormuz nuevo territorio de EEUU
2
Espinoza consultará al TCP si voto de censura de la ALP en su contra es legal
3
Aprehenden al asesor de Rodrigo Paz por intento de feminicidio contra Beller
4
Beller denuncia a la esposa y al entorno de Rodrigo Paz de actos de corrupción
5
Nevadas en occidente cierran vías, aíslan familias y arriesgan ganado

Lo más compartido

1
Detienen a Fernando Cerimedo en el caso del intento de asesinato de Nadia Beller
2
"Intentaron silenciarme": Nadia Beller apunta a Fernando Cerimedo por el ataque a tiros en Santa Cruz
3
Aprehenden al asesor de Rodrigo Paz por intento de feminicidio contra Beller
4
Trump amenaza con bombardear a Omán si se interpone en sus planes
5
"Me ahorcó": Beller afirma que fue víctima de violencia por parte Cerimedo

Más en Cochabamba

19/08/2026
Manfred y Zoonosis intervienen criadero y rescatan a 30 canes
Un operativo coordinador entre Zoonosis de la Alcaldía de Cochabamba y la Policía Forestal permitió rescatar ayer a 30 canes que se encontraban hacinados,...
Ver más
19/08/2026
Nieve y lluvia sorprenden a Cochabamba, calles se inundan en Quillacollo
Las lluvias y nevadas registradas ayer sorprendieron a distintos municipios de Cochabamba y dejaron carreteras afectadas, ríos con un fuerte incremento de...
Ver más
La concejal Leydi Santos denunció ayer que algunas autoridades del Legislativo municipal impulsan presuntamente la suspensión del alcalde Luis Santa Cruz por las fallas en la organización de la...
Ver más
18/08/2026
Denuncian intento de “golpe municipal” después de fallas y apagón en Urkupiña
La Alcaldía de Colcapirhua comenzó a aplicar ayer un nuevo sistema de recolección diferenciada de residuos sólidos.
Ver más
18/08/2026
Colcapirhua aplica un nuevo sistema de recojo diferenciado de basura
La concejal Leydi Santos denunció este lunes que algunas autoridades legislativas del Concejo Municipal de Quillacollo buscan suspender al alcalde Luis Santa Cruz por los problemas, como apagones, en...
Ver más
17/08/2026
Concejal Santos denuncia intento de "golpe municipal" en Quillacollo
Ayer se vivió una de las jornadas más emotivas y significativas de la festividad de la Virgen de Urkupiña.
Ver más
17/08/2026
Muestras de devoción a la virgen en el Calvario
En Portada
19/08/2026 País
Beller acusa al Gobierno de pagar hasta 5 mil dólares a asambleístas para tener su respaldo en la ALP
La activista Nadia Beller - quien fue atacada con armas de fuego la noche del lunes y es expareja de Fernando Cerimedo, identificado como asesor del presidente...
vista
19/08/2026 Seguridad
La Fiscalía abre un segundo proceso contra Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito
El asesor del presidente Rodrigo Paz está detenido en el marco de una investigación por el ataque armado a una abogada. En paralelo, la Fiscalía de La Paz...
vista
19/08/2026 Seguridad
Equipo especializado de la Fiscalía investiga el secuestro de un paciente en una clínica
El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó este miércoles que el Ministerio Público activó un equipo especializado para investigar...
vista
19/08/2026 País
Espinoza consultará al TCP si voto de censura de la ALP en su contra es legal
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, anunció ayer que acudirá al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para consultar si...
vista
19/08/2026 Seguridad
Aprehenden al asesor de Rodrigo Paz por intento de feminicidio contra Beller
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó ayer que, después de la toma de declaraciones al asesor del presidente Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo, y...
vista
19/08/2026 Seguridad
Beller denuncia a la esposa y al entorno de Rodrigo Paz de actos de corrupción
La abogada y activista Nadia Beller acusó al asesor argentino del presidente Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo, de intentar asesinarla y afirmó que él conoce a...
vista
Actualidad
Potosí es el departamento con más perjuicio para sus habitantes, ganado, pastizales e infraestructura vial.
Ver más
19/08/2026 País
La nieve afecta a más de 26.000 familias en el país
El gerente de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), René Quiroga, suspendió el servicio de recojo de...
Ver más
19/08/2026 Cochabamba
EMSA suspende el recojo de basura por dos días por falta de diésel
En su interpelación en el Legislativo, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, ratificó que Boliviana de...
Ver más
19/08/2026 País
Interpelación: Zamora ratifica que BoA no se privatizará y anuncia plan para una sociedad anónima o asociación público - privada
Las fuertes nevadas que se reportaron en diferentes sectores del país, ya se cobraron la vida de dos personas.
Ver más
19/08/2026 País
Nevadas cobran la vida de dos personas en Oruro y Cochabamba
Deportes
El Bolívar quedó eliminado de los octavos de final de la Copa Sudamericana después de perder por 3-1 ayer ante Sao...
Ver más
19/08/2026 Fútbol
Bolívar se elimina en los octavos de final de la Copa Sudamericana en Brasil
Sin margen para el error, Bolívar visitará hoy a Sao Paulo, de Brasil, en el encuentro de vuelta de octavos de final de...
Ver más
18/08/2026 Fútbol
Bolívar ante Sao Paulo, una misión imposible por el pase a cuartos de Copa Sudamericana
San Antonio pasará a representar a todo el trópico de Cochabamba y para ello volverá a jugar en esa región y cambiará...
Ver más
17/08/2026 Fútbol
San Antonio de Bulo Bulo se agranda, ahora representará a todo el trópico
Bolivia tiene una nueva campeona de América. La deportista Laura Flores conquistó la medalla de oro en el Campeonato...
Ver más
16/08/2026 Multideportivo
La boliviana Laura Flores gana la medalla de oro en el Panamericano de Kickboxing
Tendencias
Ingenieros de inteligencia artificial (IA) y analistas de datos se han convertido en las profesiones más solicitadas...
Ver más
18/08/2026 Tecnología
Ingenieros de IA y analistas de datos, las profesiones que más se necesitan hoy
Bolivia conmemoró sus 201 años de independencia en medio de un escenario político y social profundamente complejo.
Ver más
16/08/2026 Interesante
Miroslava Fernández analiza el rumbo de Bolivia en Pódcast Los Tiempos
El estudio, publicado en la revista BMC Medicine, analizó durante ocho años los hábitos de 59.000 adultos del Reino...
Ver más
13/08/2026 Salud
Cómo la intensidad y el tipo de ejercicio influyen en la prevención del cáncer
En medio del atardecer se hizo la noche. Un eclipse solar sumió ayer en la oscuridad desde los confines del Ártico ruso...
Ver más
13/08/2026 Interesante
Eclipse solar regala a millones de europeos una fugaz noche
Doble Click
El grupo ATiTeCuento pondrá en escena la obra “Detrás de las sombras” en el auditorio de la Alianza Francesa de...
Ver más
19/08/2026 Cultura
ATiTeCuento interpreta “Detrás de las sombras” en la Alianza Francesa
La réplica de los dos galardones conquistados en Chile se produjo en Perú, en la trigésima versión del Festival...
Ver más
18/08/2026 Cine
Tras ganar dos títulos en Perú, “La hija cóndor” suma 31 estrellas
La muestra exhibirá durante 15 días la obra del ganador del Concurso Municipal de Artes Plásticas "Salón Municipal 14...
Ver más
17/08/2026 Cultura
Gilmer Rojas expone en el ‘Gíldaro Antezana’
El pianista germano llega por primera vez con el propósito de conquistar al público cochabambino. Mientras Anima Cantis...
Ver más
17/08/2026 Cultura
Agenda: El pianista Marcus Schinkel y Anima Cantis destacan en la cartelera