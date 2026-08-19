Manfred y Zoonosis intervienen criadero y rescatan a 30 canes

Un operativo coordinador entre Zoonosis de la Alcaldía de Cochabamba y la Policía Forestal permitió rescatar ayer a 30 canes que se encontraban hacinados, enfermos, desnutridos y expuestos a la intemperie. Zoonosis realizará su evaluación médica y se investigará el caso por presunta explotación animal.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, junto al personal de Zoonosis, atendió una denuncia vecinal sobre un presunto criadero clandestino de perros de raza, entre ellos chihuahuas, yorkshires y otros. Tras recibir el reporte ciudadano, la autoridad edil coordinó la intervención con Zoonosis y la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma) para verificar las condiciones en las que se encontraban los animales.

“Hemos procedido al rescate de más de 30 perros que estaban hacinados y en malas condiciones bajo la lluvia, se va a hacer el decomiso correspondiente”, informó Reyes Villa. Los animales fueron encontrados hacinados y expuestos a la intemperie, por lo que se procedió con su rescate para garantizar su atención y protección.

El director de Zoonosis, Diego Prudencio, informó que el propietario no podrá volver a tener mascotas de por vida y que se analizará la aplicación de sanciones económicas por cada animal rescatado. Explicó que los canes serán trasladados a Zoonosis para una revisión médica y evaluación de su estado.

Prudencio señaló que el caso será investigado como presunta explotación animal y que también se aplicarán las sanciones administrativas. La intervención se realizó a partir de una denuncia ciudadana y permitió activar los mecanismos municipales de protección y atención de los animales.

El hallazgo de los 30 perros, de raz pequeña, se suman otros casos similares en los que Zoonosis rescató una gran cantidad de mascotas en malas condiciones.

En este caso, los canes serán dados en adopción a personas que puedan darles un hogar y cariño.