Justicia ratifica que Pilihuachana es de la Alcaldía de Cochabamba

El director de Asuntos Jurídicos y Administrativos de la Alcaldía de Cochabamba, Yarik Montan, señaló que la Justicia negó la tutela de los predios de Pilihuachana a los privados que pretendían urbanizar el lugar y se ratificó que es un bien municipal de los cochabambinos. Indicó que tras este fallo el lugar se convertirá en un vivero, que permitirá consolidar a Cochabamba como la ciudad jardín de Bolivia.

Con este fallo, la Alcaldía de Cochabamba consolida su derecho sobre un predio de 20 mil metros cuadrados, ubicado en el Distrito 4 de la ciudad.

El terreno se encontraba en litigio por varios años debido a que los supuestos propietarios intentaron tomar posesión en varios momentos y colocaron letreros adjudicándose la propiedad del lugar. Ante esta situación, la Alcaldía de Cercado identificó el espacio con carteles}.

El director de Bienes Municipales de la Alcaldía de Cochabamba, Wilson Espinoza, informó que el fallo se enmarcó en el ordenamiento jurídico y de la misma forma en favor del pueblo de Cochabamba. Son más de 20 mil metros cuadrados que estaban en cuestión. Indicó que este espacio se tienen plantaciones, césped y será una ampliación del vivero de Pilihuachana.

“Estos más de 20 mil metros cuadrados que estaban siendo cuestionados en el amparo constitucional que se ha interpuesto en contra del municipio ayer ha sido favorable no en favor del gobierno municipal; sino, en favor de todos los cochabambinos de precautelar las áreas verdes y nuestras áreas de equipamiento”, explicó. Detalló que no es fácil luchar contra las organizaciones que se dedican a desconocer el derecho propietario”.