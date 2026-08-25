Cobertura especial de Los Tiempos: el imponente Tunari, un destino turístico

Tras las persistentes lluvias que azotaron a los valles cochabambinos, el equipo periodístico de Los Tiempos emprendió el viaje hacia las alturas para constatar lo que desde la ciudad ya se perfilaba como un espectáculo único: nuestro imponente Nevado del Tunari completamente vestido de gala, cubierto por un grueso y denso manto blanco.

Al romper la densa neblina en las zonas altas del parque nacional, el panorama se transformó en una estampa invernal salida de un cuento de hadas. Lejos de replegarse por la tormenta de nieve y el frío penetrante, decenas de familias demostraron que el entusiasmo es más fuerte que el clima.

El lugar, usualmente silencioso, se inundó de risas y el crujir de las pisadas sobre el hielo.

Niños, jóvenes y adultos poblaron las laderas equipadas con abrigos gruesos, guantes y gorros. Los más pequeños, con los rostros chaposos por el frío, daban rienda suelta a su creatividad moldeando simpáticos muñecos de nieve, mientras los jóvenes improvisaban algunos muñecos de nieve. La tormenta, lejos de ser un impedimento, se convirtió en el marco perfecto para que los visitantes presenciaran lo maravillosa y caprichosa que es la naturaleza cuando decide transformar la geografía local.

Cada ráfaga de nieve era recibida con asombro por quienes capturaban el momento en fotografías o se quedaban contemplando las pequeñas lagunas congeladas y los picos que custodian el valle.

Al caer la tarde, con los pies fríos pero el corazón tórrido, el éxodo de retorno comenzaba lentamente. Los visitantes descendían con una certeza compartida: el esfuerzo del viaje vale la pena cuando se trata de rendir tributo y disfrutar del guardián eterno de Cochabamba, nuestro imponente e inolvidable Tunari.

El turismo

Mientras las alcaldías metropolitanas y la Gobernación de Cochabamba se lamentan constantemente por la falta de recursos y los recortes presupuestarios, la gran solución a la crisis duerme frente a sus ojos, vestida de blanco. El imponente nevado del Tunari demostró una vez más su gigantesco potencial para atraer a miles de visitantes, pero sigue operando en el olvido, sin accesos seguros, servicios básicos ni gestión.

Es hora de que las autoridades dejen las quejas de lado y entiendan que el turismo no es un gasto, sino la mayor fuente de ingresos de la era moderna. Institucionalizar el Tunari como un destino turístico formal e importante dinamizaría la economía local a través del transporte, el guiado, el hospedaje comunario y el comercio. Activando este motor económico, los municipios de la región ganarían ingresos frescos y sostenibles. Nuestro guardián eterno está listo; solo falta la voluntad política para convertir la nieve en desarrollo.