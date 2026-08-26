Alcaldía derruye más de 60 edificaciones ilegales en Sacaba

Cochabamba
LOS TIEMPOS
Publicado el 26/08/2026 a las 16h29
ESCUCHA LA NOTICIA

Más de 60 construcciones fueron demolidas en la zona Sinaí - Viña Central Sud, en El Abra, distrito 6 de Sacaba, en un operativo ejecutado por el Gobierno Autónomo de ese municipio, con el apoyo de la Policía y otras instituciones, en defensa del área protegida y en cumplimiento de la normativa vigente, refiere una nota de la alcaldía sacabeña.

El director jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, Walter Terán, informó que la intervención se realizó en cumplimiento de las leyes municipales y nacionales preservación de las áreas protegidas y ecológicas del municipio.

“Como Gobierno Municipal tenemos la obligación de hacer respetar las leyes y proteger nuestras áreas protegidas. Por ello, se procedió a la demolición de construcciones que fueron levantadas de manera ilegal”, señaló Terán.

 

Debido proceso

La intervención se desarrolló luego de las notificaciones correspondientes a la Procuraduría, Fiscalía, Gobernación de Cochabamba y Policía, y con la participación de funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), Adulto Mayor y Zoonosis para atender cualquier eventualidad y garantizar el respeto de los derechos de las personas involucradas.

Terán explicó que las demoliciones se ejecutaron en tres sectores y lamentó que algunas personas posiblemente hayan sido víctimas de estafa al adquirir terrenos bajo la promesa de que contaban con documentación legal y se encontraban debidamente saneados.

El funcionario aclaró que, hasta el momento, los ocupantes no presentaron documentación que acredite legalmente su derecho propietario sobre los terrenos intervenidos.

 

Operativo

Funcionarios municipales procedieron con el desalojo y retiro de los objetos que estaban dentro de las edificaciones ilegales que luego fueron demolidas, informa una nota de Unitel.

Durante el operativo hubo algunas personas que se resistieron a esas acciones e intentaron arremeter contra los efectivos policiales.

Los uniformados tuvieron que hacer uso de agentes químicos para dispersar a las personas. La intervención continuó sin mayores complicaciones.

 

Advertidos

La nota de prensa de la alcaldía de Sacaba indica que el Gobierno Municipal de ese municipio sostuvo previamente reuniones con los afectados para abordar la situación y solicitar la documentación correspondiente, que no fue presentada por los ocupantes del lugar.

El área protegida intervenida comprende aproximadamente 75 hectáreas, por lo que el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba anunció que continuará realizando acciones de control y protección para evitar nuevos asentamientos y construcciones ilegales en esta zona.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Represalia: Canadá contraataca a Estados Unidos con aranceles
2
Gobierno dice que se permite protestar, pero no bloquear; Yapacaní da 48 horas
3
Beller dice que llevará pruebas contra Cerimedo por enriquecimiento ilícito
4
Pese a plan de seguridad, matan a cuatro personas en Tarija, Beni y Santa Cruz
5
Cocapata clama por ayuda: nevada afectó a familias y a 15.000 llamas

Lo más compartido

1
EEUU lanza el plan ‘Paria Económico’ para asfixiar a Irán
2
Luto en la música: Muere la cantautora estadounidense Dolly Parton
3
Cochabamba será escenario del Mundial Júnior de Ráquetbol en el Complejo de Sarco
4
Persisten las filas por el diésel y sectores productivos exigen abrogación del Decreto 5676
5
Proyecto de Ley de Inversiones aún no llega a comisión y no hay fecha de tratamiento

Más en Cochabamba

26/08/2026
Cocapata clama por ayuda: nevada afectó a familias y a 15.000 llamas
Las autoridades de Cocapata, uno de los municipios más jóvenes de Cochabamba creado en 2009, claman por ayuda debido a los estragos que han causado las dos...
Ver más
26/08/2026
Gobernación y Quillacollo rechazan el Decreto Supremo 5676 del “dieselazo”
La Gobernación de Cochabmaba y Quillacollo informaron, por separado, que el Decreto 5576, que sube el precio del diésel a Bs 18 el litro, pone en riesgo sus...
Ver más
Tras las persistentes lluvias que azotaron a los valles cochabambinos, el equipo periodístico de Los Tiempos emprendió el viaje hacia las alturas para constatar lo que desde la ciudad ya se perfilaba...
Ver más
25/08/2026
Cobertura especial de Los Tiempos: el imponente Tunari, un destino turístico
Los efectos de la nieve y las lluvias caídas en los últimos días provocaron la declaración de emergencia por desastres naturales en Cocapata, Colomi y Tapacarí.
Ver más
24/08/2026
Desastres naturales: 3 municipios de Cochabamba, en emergencia
La Feria de Alasitas de Urkupiña se inaugura oficialmente hoy, lunes 24 de agosto, y desde ayer, centenarres de comerciantes están ya ofreciendo billetes de bolivianos, dólares y euros, casas,...
Ver más
24/08/2026
Alasitas de Urkupiña. Las miniaturas para cumplir aspiraciones de tamaño real
El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba presentó la Ley Municipal No 1895/2026 del Día del Emprendedor Cochabambino, que establece el 21 de agosto como fecha de conmemoración para quienes...
Ver más
24/08/2026
Ley municipal respalda acciones de impulso a los emprendores locales
En Portada
26/08/2026 País
Paz instruye una "investigación minuciosa" en el caso Cerimedo
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, instruyó una "investigación minuciosa" en las denuncias que pesan contra el asesor presidencial Fernando Cerimedo,...
vista
26/08/2026 Economía
Morales evalúa hacer ajustes al decreto del ‘dieselazo’; pero descarta la abrogación
El nuevo ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, anunció este miércoles ajustes al Decreto Supremo 5676 del “dieselazo”, pero descarta...
vista
26/08/2026 País
Beller dice que llevará pruebas contra Cerimedo por enriquecimiento ilícito
Nadia Beller, principal acusadora de  Fernando Cerimedo, asesor del presidente Rodrigo Paz, indicó ayer que fue convocada a declarar en calidad de testigo...
vista
26/08/2026 País
Gobierno dice que se permite protestar, pero no bloquear; Yapacaní da 48 horas
Los pobladores de Yapacaní decidieron dar un plazo de 48 horas al Gobierno para la abrogación del DS 5676, que fija Bs 18 por litro de diésel para grandes...
vista
26/08/2026 Cochabamba
Cocapata clama por ayuda: nevada afectó a familias y a 15.000 llamas
Las autoridades de Cocapata, uno de los municipios más jóvenes de Cochabamba creado en 2009, claman por ayuda debido a los estragos que han causado las dos...
vista
26/08/2026 Seguridad
Pese a plan de seguridad, matan a cuatro personas en Tarija, Beni y Santa Cruz
En tres atentados en las ciudades de Guayaramerín (Beni), Tarija y Puerto Quijarro (Santa Cruz) cuatro personas murieron  por disparos de armas de fuego.
vista
Actualidad
Estaban en un área protegida, quienes las construyeron fueron avisados por el Gobierno Autónomo de ese municipio antes...
Ver más
26/08/2026 Cochabamba
Alcaldía derruye más de 60 edificaciones ilegales en Sacaba
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, instruyó una "investigación minuciosa" en las denuncias que pesan contra el...
Ver más
26/08/2026 País
Paz instruye una "investigación minuciosa" en el caso Cerimedo
Las autoridades de Nepal están sin noticias de 384 turistas, 291 de ellos extranjeros, después de que una enorme...
Ver más
26/08/2026 Mundo
Casi 400 personas desaparecidas tras inundaciones en Nepal
El nuevo ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, anunció este miércoles ajustes al Decreto Supremo...
Ver más
26/08/2026 Economía
Morales evalúa hacer ajustes al decreto del ‘dieselazo’; pero descarta la abrogación
Deportes
Con el propósito de consolidarse como sede del ráquetbol, ayer dirigentes de esta disciplina oficializaron el...
Ver más
26/08/2026 Multideportivo
Cochabamba será escenario del Mundial Júnior de Ráquetbol en el Complejo de Sarco
Mauricio Soria fue destituido de Always Ready y Giancarlo Umaña, de Aurora. Con ellos son 34 los directores técnicos...
Ver más
25/08/2026 Fútbol
Caen otros dos entrenadores; ya suman 34 los despedidos en los clubes de la División Profesional
Con un póker de Erick Veizaga, Wilstermann le propinó una paliza (8-0) a Cala Cala en el cotejo que correspondió a la...
Ver más
24/08/2026 Fútbol
Wilster golea a Cala Cala con un póker de Veizaga
Los resultados condicionan de manera directa la continuidad de los entrenadores de fútbol. Respaldado en esa lógica,...
Ver más
24/08/2026 Fútbol
El “Equipo del pueblo” busca entrenador tras la salida del colombiano Giancarlo Umaña
Tendencias
Entre cañones, cavernas, formaciones rocosas y huellas que conservan la memoria de millones de años, el Parque Nacional...
Ver más
25/08/2026 Interesante
Hallan huellas de tortugas del Cretácico en Torotoro, el primer registro en Sudamérica
El mono araña o marimono (Ateles chamek), el primate más grande de Bolivia, fue recategorizado este año de Vulnerable (...
Ver más
24/08/2026 Medio Ambiente
El mono araña entra en peligro de extinción en Bolivia, pero el tráfico de crías no da tregua
Bolivia se prepara para observar un nuevo fenómeno astronómico: un eclipse parcial de Luna, que podrá apreciarse en...
Ver más
23/08/2026 Ciencia
Eclipse "Luna de sangre" en Bolivia: ¿Cuándo y cómo verlo?
El aniversario de una marca país no solo es motivo de celebración, sino también un espacio para evaluar la salud del...
Ver más
23/08/2026 Interesante
Alberto Arze, gerente de la ICAM, en Podcast Los Tiempos
Doble Click
Tim Curry, un actor de carácter que creó una galería de villanos deliciosos y muy chiflados para el teatro y la...
Ver más
26/08/2026 Cine
Muere a los 80 años Tim Curry, actor icónico y estrella de "Rocky Horror Picture Show"
Es imposible pensar en Dolly Parton sin que la mente nos lleve a ese voluminoso cardado rubísimo, esas uñas infinitas,...
Ver más
26/08/2026 Música
Muere Dolly Parton, la leyenda del country que cantaba desde el corazón
La película La noche del demonio: Fuera del más allá debutó el 21 de agosto de 2026 con una recaudación mundial de 60,1...
Ver más
26/08/2026 Cultura
“La noche del demonio” supera $us 60 millones en su estreno mundial
El mundo de la música y el espectáculo está de luto. Dolly Parton, una de las figuras más influyentes, queridas y...
Ver más
25/08/2026 Música
Luto en la música: Muere la cantautora estadounidense Dolly Parton