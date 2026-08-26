Cocapata clama por ayuda: nevada afectó a familias y a 15.000 llamas

Las autoridades de Cocapata, uno de los municipios más jóvenes de Cochabamba creado en 2009, claman por ayuda debido a los estragos que han causado las dos últimas nevadas, el 19 y 24 de agosto, en las comunidades, los cultivos y el ganado camélido, como llamas y alpacas.

La intensa nevada del 19 de agosto dejó a las llamas y alpacas sepultadas en la nieve. De acuerdo con la primera evaluación hay 15.000 cabezas afectadas, 1.500 han muerto por hipotermia sin poder ser rescatadas. Se estima que cada una costaba entre Bs 1.200 y 1.500 bolivianos.

El temporal de nieve además afectó a 1.100 familias que viven de la crianza del ganado y de cultivos para autoconsumo, por lo que su seguridad alimentaria está en riesgo.

Las principales necesidades son vitaminas y forraje para el ganado. Además, de la rehabilitación de los caminos afectados por la nieve.

La falta de diésel ha complicado los trabajos de limpieza para llegar a las zonas más alejadas. Entre las comunidades aisladas están la Central Regional Calientes, Abuelas, Kala Cruz, La Calaca y Kutini. El principal obstáculo es la falta de diésel, ya que los surtidores locales se niegan a proveer el combustible al carecer de una autorización oficial del Gobierno central.

Atención

Ante el drama que viven los pobladores por las consecuencias de la nevada, la Gobernación de Cochabamba informó que brindará atención a los municipios de Cocapata y Colomi, afectados por las intensas nevadas y otros eventos climáticos con la entrega de forraje, vitaminas, herramientas y ayuda humanitaria.

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, Oscar Céspedes, detalló que en Cocapata fueron afectadas más de 15.000 cabezas de ganado, 32 comunidades y cerca de 1.100 familias.

“Estamos haciendo una atención inmediata bajo instrucción del Gobernador, llevando alimento para el ganado, vitaminas, herramientas, colchones y frazadas para las familias más afectadas”, señaló.

Se prevé la entrega de estos insumos para este miércoles, en la comunidad de Calientes del municipio mencionado.

Para Colomi, la atención está prevista para el viernes 28 de agosto, con la presencia del gobernador. También se desplazará un equipo técnico para evaluar los daños ocasionados por el desborde del río y apoyar a las zonas afectadas.

La Gobernación aguarda además la declaratoria oficial de desastre del municipio de Tapacarí.

Represas

Las nevadas registradas en Cochabamba beneficiaron a las represas de Semapa, Wara Wara y Escalerani, que registran un incremento en sus niveles de almacenamiento de agua.



El embalse de Wara Wara alcanzó un 74% de su capacidad, mientras que la represa de Escalerani acumula un 68% de almacenamiento, informó el gerente general, Luis Prudencio.



“Las nevadas han favorecido nuestros embalses de Wara Wara y Escalerani”, informó Prudencio.