Gobernación y Quillacollo rechazan el Decreto Supremo 5676 del “dieselazo”

La Gobernación de Cochabmaba y Quillacollo informaron, por separado, que el Decreto 5576, que sube el precio del diésel a Bs 18 el litro, pone en riesgo sus operaciones.

Gobernación

La Gobernación de Cochabamba, a través del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), informó que cinco residencias se encuentran próximas a detener sus actividades por la falta de combustible que afectará las tareas de mantenimiento vial.

La directora del Sedcam, Lisbeth Camacho, señaló que las residencias de Aiquile, Chapare y Pojo están sin combustible, mientras que Suticollo ingresó en pausa y otras instalaciones enfrentan una situación similar.

“Como Sedcam y como Gobernación, en este momento no contamos con combustible en las residencias de Aiquile, Chapare y Pojo, y ahora también Suticollo ha entrado en pausa”, informó Camacho.

Pese a esta situación, continúan los trabajos de emergencia en Colomi, Totora y Cocapata, donde maquinaria y personal atienden afectaciones ocasionadas por lluvias, heladas y nevadas.

Camacho informó que el Sedcam solicitó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), 200 mil litros de combustible para septiembre, con el objetivo de reactivar las labores en todo el departamento.

Asimismo, manifestó su preocupación por el incremento del precio del combustible, que pasó de Bs 3,72 a Bs 18 por litro, generando un desfase financiero para la institución.

Quillacollo

La Gobernación de Cochabamba, a través del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), informó que cinco residencias se encuentran próximas a detener sus actividades por la falta de combustible que afectará las tareas de mantenimiento vial.

La directora del Sedcam, Lisbeth Camacho, señaló que las residencias de Aiquile, Chapare y Pojo están sin combustible, mientras que Suticollo ingresó en pausa y otras instalaciones enfrentan una situación similar.

“Como Sedcam y como Gobernación, en este momento no contamos con combustible en las residencias de Aiquile, Chapare y Pojo, y ahora también Suticollo ha entrado en pausa”, informó Camacho.

Pese a esta situación, continúan los trabajos de emergencia en Colomi, Totora y Cocapata, donde maquinaria y personal atienden afectaciones ocasionadas por lluvias, heladas y nevadas.

Camacho informó que el Sedcam solicitó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), 200 mil litros de combustible para septiembre, con el objetivo de reactivar las labores en todo el departamento.

Asimismo, manifestó su preocupación por el incremento del precio del combustible, que pasó de Bs 3,72 a Bs 18 por litro, generando un desfase financiero para la institución.