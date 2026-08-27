Alcaldía destruye más de 60 edificaciones ilegales en zona Sinaí, en Sacaba

Más de 60 construcciones fueron demolidas ayer en la zona Sinaí - Viña Central Sud, en El Abra, Distrito 6 de Sacaba, en un operativo ejecutado por el Gobierno Autónomo de ese municipio, con el apoyo de la Policía y otras instituciones, en defensa del área protegida y en cumplimiento de la normativa vigente, refiere una nota de la alcaldía sacabeña.

El director jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, Walter Terán, informó que la intervención se realizó en cumplimiento de las leyes municipales y nacionales preservación de las áreas protegidas y ecológicas del municipio.

“Como Gobierno Municipal tenemos la obligación de hacer respetar las leyes y proteger nuestras áreas protegidas. Por ello, se procedió a la demolición de construcciones que fueron levantadas de manera ilegal”, señaló Terán.

Debido proceso

La intervención se desarrolló luego de las notificaciones correspondientes a la Procuraduría, Fiscalía, Gobernación de Cochabamba y Policía, y con la participación de funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), Adulto Mayor y Zoonosis para atender cualquier eventualidad y garantizar el respeto de los derechos.

Terán explicó que las demoliciones se ejecutaron en tres sectores y lamentó que algunas personas posiblemente hayan sido víctimas de estafa al adquirir terrenos bajo la promesa de que contaban con documentación legal y se encontraban debidamente saneados.

Operativo

Funcionarios municipales procedieron con el desalojo y retiro de los objetos que estaban dentro de las edificaciones ilegales que luego fueron demolidas, informa una nota de Unitel.

Durante el operativo hubo algunas personas que se resistieron a esas acciones e intentaron arremeter contra los efectivos. Los uniformados tuvieron que hacer uso de agentes químicos para dispersar a las personas.