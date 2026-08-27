Estudiantes de la Unibol desafían el estado de excepción y bloquean la ruta Cochabamba - Santa Cru

Cochabamba
AGENCIAS
Publicado el 27/08/2026 a las 10h39
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Desde la madrugada de este jueves, un grupo de estudiantes de la Universidad Indígena Boliviana “Casimiro Huanca” (Unibol Quechua) cierra la ruta nueva Cochabamba - Santa Cruz en el trópico para exigir que el Gobierno atienda sus demandas, según Unitel.

Se trata de una medida de protesta anunciada hace días atrás en rechazo al supuesto intento de traslado de esta de estudios superiores pública de Chimoré a Tolata.

Se espera un pronunciamiento de las autoridades del Gobierno sobre estas demandas y la protesta, que desafía el Estado de excepción, en plena vigencia.

Asimismo, exigen la destitución inmediata del rector Milton Contreras, a quien señalan de supuestos hechos de corrupción.

También piden la restitución de sus fondos económicos de SIGEP que fueron cerradas de “manera arbitraria”, según la denuncia de los estudiantes movilizados en la zona, reportó Kawsachu Coca.

Dirigencia

Dirigentes del trópico de Cochabamba exigieron un pronunciamiento del ministro de Educación, Erick Sanjinéz y denunciaron que están perjudicados más de 600 estudiantes.

El tema fue abordado en la concentración evista del miércoles.

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