Gobernación de Cochabamba lleva ayuda las comunidades afectadas por la nevada en Cocapata
El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, junto al secretario de Desarrollo Productivo, Oscar Casillas, entregó este jueves forraje, vituallas, herramientas e insumos agrícolas en la comunidad Calientes, del municipio de Cocapata, para mitigar las consecuencias de la nevada.
Esta iniciativa busca apoyar directamente a las familias damnificadas y garantizar la atención de los animales afectados por las recientes heladas que se registraron en la región, como parte de las acciones inmediatas para reactivar la economía local y mitigar las pérdidas del sector agropecuario.
La intervención responde a las intensas nevadas registradas en la región, las cuales afectaron a 32 comunidades, 1.100 familias y más de 1.200 cabezas de ganado según últimos reportes preliminares.