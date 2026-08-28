Gobernación lleva ayuda a Cocapata y halla más llamas sepultadas en la nieve

La emergencia por las intensas nevadas continúa en Cocapata. Ayer, el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, llegó hasta la comunidad de Calientes para entregar 100 cargas de forraje, herramientas e insumos a las familias afectadas.

Loza recorrió comunidades para verificar los daños y conocer las necesidades de los pobladores. El presidente del Concejo Municipal, Germán Cardozo, informó que hasta el momento se registraron 1.265 familias afectadas y 1.318 camélidos muertos. Señaló que la cifra puede aumentar debido a que todavía se encuentran animales enterrados bajo la nieve.

El alcalde de Cocapata, Emigdio Mamani, explicó que la entrega de forraje es el primer paso de la atención. Señaló que luego gestionarán antiparasitarios y medicamentos para el ganado.

Mamani informó además que maquinaria trabaja en la habilitación de caminos en sectores como Yocayas y Falsuri y otros, donde algunos tramos permanecían cerrados por la nieve.

La autoridad señaló que también gestiona ante el Gobierno nacional alimentos y víveres para las familias más afectadas, además de medicamentos para el ganado.

En Calientes, los comunarios expusieron las pérdidas provocadas por la nevada. Basilio Vargas, dirigente regional, señaló que algunas familias perdieron al menos 25 animales y que en las zonas de mayor altura las pérdidas superaron las 50 cabezas.

Vargas pidió la construcción de galpones para proteger a los animales de las nevadas y lluvias. Según su reporte, Cocapata cuenta con más de 120.000 cabezas de ganado camélido.

Uno de los afectados, Leocadio Choque, manifestó que tenía unas 500 alpacas y 150 llamas y que perdió más de un centenar de sus animales. Explicó que la crianza de ganado es el sustento de su familia y que con esa actividad mantiene a sus nueve hijos.

San Miguel

La comitiva llegó hasta la comunidad San Miguel, donde el dirigente Primitivo Fernández, informó que 35 familias fueron afectadas y que hasta el momento se contabilizaron unos 225 camélidos muertos

La cifra puede aumentar porque continúan apareciendo animales que quedaron enterrados bajo la nieve. Los comunarios pidieron forraje para el ganado y asistencia para las familias afectadas.

Fernández también expuso otras necesidades de la comunidad, entre ellas agua potable, sistema de riego, viviendas y alumbrado público.

La nevada también provocó daños en las unidades educativas de Calientes y San Miguel.

En la escuela Pedro Domingo Murillo, de Calientes, parte del techo del tinglado cedió por el peso de la nieve. El establecimiento tiene 123 estudiantes. Las nevadas y los problemas de transporte obligaron a aplicar temporalmente la educación a distancia.

En la unidad educativa San Miguel, los estudiantes reportaron dificultades por la falta de electricidad e internet. También solicitaron botas, ropa abrigada y mate material escolar para afrontar las bajas temperaturas.