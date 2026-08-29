Cochabamba se prepara para correr por una causa en la Carrera 33 horas de solidaridad

Con el propósito de unir deporte y solidaridad, la Sociedad Católica San José, presentó oficialmente la 5ª Carrera 33 Horas de Solidaridad, iniciativa que se desarrollará los días 29 y 30 de agosto en el Parque de Educación Vial de Cochabamba, con el respaldo de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) y empresas privadas.

La carrera tiene una meta concreta: “1 kilómetro = 1 día de alimento”. Cada kilómetro recorrido tiene un valor solidario de Bs 15 y puede ser auspiciado por empresas, empresarios, familias, instituciones y personas particulares, convirtiendo el esfuerzo de los participantes en alimentación para las niñas y niños atendidos por la Sociedad Católica San José.

Durante la presentación, se destacó que esta iniciativa representa uno de los valores que identifica a los cochabambinos: la solidaridad.

“La 5ª Carrera 33 Horas de Solidaridad es mucho más que una competencia deportiva. Es una oportunidad para unirnos y convertir nuestro esfuerzo en ayuda concreta para quienes más lo necesitan”, señaló el Presidente de ICAM, Wildo Dolz.

Invitó especialmente a las empresas afiliadas a ICAM, sus trabajadores, familias y a toda la ciudadanía a participar de esta jornada. “Hagamos que Cochabamba corra por una causa. Formemos equipos, sumemos kilómetros y hagamos que nuestras empresas también sean protagonistas de esta gran jornada”, expresó.

Una carrera para todos

La competencia está abierta a atletas, familias, equipos, empresas, instituciones, estudiantes y a todas las personas que quieran sumarse. Los participantes podrán correr, caminar o trotar y elegir entre tres modalidades:

33 horas continuas – Ultramaratonistas

24 horas continuas – Supermaratonistas

33 horas discontinuas – Corredores solidarios

La actividad se desarrollará en un circuito cerrado, controlado y seguro, con cronometraje electrónico y control de kilómetros. Los participantes contarán además con hidratación, primeros auxilios, atención de emergencias, fisioterapia, recuperación, masajes, seguridad y apoyo logístico.

Los atletas que alcancen podio recibirán sus respectivas medallas, mientras que quienes completen las modalidades de 24 y 33 horas recibirán la medalla Finisher.

La Carrera 33 Horas de Solidaridad llega este año a su quinta versión nacional, con presencia también en Santa Cruz y La Paz, uniendo a diferentes ciudades del país alrededor de una misma causa.

La iniciativa es organizada por la Sociedad Católica San José, cuenta con el patrocinio del Banco Nacional de Bolivia y el respaldo de ICAM y empresas e instituciones de nuestra región.

La invitación está abierta a toda la ciudadanía para sumarse a esta jornada. Cada kilómetro cuenta. Cada kilómetro alimenta.