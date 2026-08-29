Cochabamba se prepara para correr por una causa en la Carrera 33 horas de solidaridad

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 29/08/2026 a las 12h57
ESCUCHA LA NOTICIA

Con el propósito de unir deporte y solidaridad, la Sociedad Católica San José, presentó oficialmente la 5ª Carrera 33 Horas de Solidaridad, iniciativa que se desarrollará los días 29 y 30 de agosto en el Parque de Educación Vial de Cochabamba, con el respaldo de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) y empresas privadas.

La carrera tiene una meta concreta: “1 kilómetro = 1 día de alimento”. Cada kilómetro recorrido tiene un valor solidario de Bs 15 y puede ser auspiciado por empresas, empresarios, familias, instituciones y personas particulares, convirtiendo el esfuerzo de los participantes en alimentación para las niñas y niños atendidos por la Sociedad Católica San José.

Durante la presentación, se destacó que esta iniciativa representa uno de los valores que identifica a los cochabambinos: la solidaridad.

“La 5ª Carrera 33 Horas de Solidaridad es mucho más que una competencia deportiva. Es una oportunidad para unirnos y convertir nuestro esfuerzo en ayuda concreta para quienes más lo necesitan”, señaló el Presidente de ICAM, Wildo Dolz.

Invitó especialmente a las empresas afiliadas a ICAM, sus trabajadores, familias y a toda la ciudadanía a participar de esta jornada. “Hagamos que Cochabamba corra por una causa. Formemos equipos, sumemos kilómetros y hagamos que nuestras empresas también sean protagonistas de esta gran jornada”, expresó.

Una carrera para todos

La competencia está abierta a atletas, familias, equipos, empresas, instituciones, estudiantes y a todas las personas que quieran sumarse. Los participantes podrán correr, caminar o trotar y elegir entre tres modalidades:

  • 33 horas continuas – Ultramaratonistas
  • 24 horas continuas – Supermaratonistas
  • 33 horas discontinuas – Corredores solidarios

La actividad se desarrollará en un circuito cerrado, controlado y seguro, con cronometraje electrónico y control de kilómetros. Los participantes contarán además con hidratación, primeros auxilios, atención de emergencias, fisioterapia, recuperación, masajes, seguridad y apoyo logístico.

Los atletas que alcancen podio recibirán sus respectivas medallas, mientras que quienes completen las modalidades de 24 y 33 horas recibirán la medalla Finisher.

La Carrera 33 Horas de Solidaridad llega este año a su quinta versión nacional, con presencia también en Santa Cruz y La Paz, uniendo a diferentes ciudades del país alrededor de una misma causa.

La iniciativa es organizada por la Sociedad Católica San José, cuenta con el patrocinio del Banco Nacional de Bolivia y el respaldo de ICAM y empresas e instituciones de nuestra región.

La invitación está abierta a toda la ciudadanía para sumarse a esta jornada. Cada kilómetro cuenta. Cada kilómetro alimenta.

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Cisterneros y Gobierno inician diálogo para suspender el paro del sector
2
Detienen a un coronel de la FAB en Bolivia por orden de la DEA de EEUU
3
El folklore boliviano despide a Freddy Gonzales, líder y fundador de Khiswara
4
Fiscal general promete investigación "sin interferencias" del caso Cerimedo
5
Quillacollo confirma la serenata en homenaje a su 121 aniversario, en septiembre

Lo más compartido

1
Catástrofes naturales: así se desencadenó la mortífera riada de Nepal
2
Sokol no declara en la Fiscalía "por motivos laborales"
3
Cochabamba se prepara para correr por una causa en la Carrera 33 horas de solidaridad
4
Gobierno aplica estado de excepción y desbloquea carretera Beni-Santa Cruz
5
Viva Cashback 1

Más en Cochabamba

29/08/2026
Quillacollo confirma la serenata en homenaje a su 121 aniversario, en septiembre
La concejal de Quillacollo, Leydi Santos (APB-Súmate), informó este sábado que la administración municipal de Luis Santa Cruz determinó llevar adelante la...
Ver más
28/08/2026
Jaihuayco celebra a su patrón: San Joaquín
La población celebra este sábado 29 de agosto la tradicional festividad del patrón de Jaihuayco: San Joaquín, una de las festividades más antiguas de la ciudad...
Ver más
La emergencia por las intensas nevadas continúa en Cocapata. Ayer, el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, llegó hasta la comunidad de Calientes para entregar 100 cargas de forraje, herramientas...
Ver más
28/08/2026
Gobernación lleva ayuda a Cocapata y halla más llamas sepultadas en la nieve
La Dirección de Medio Ambiente retomó ayer el proyecto “Rompe Aceras” para reforestar el centro de la ciudad de Cochabamba y además realizar el mantenimiento de los plantines ubicados en las calles...
Ver más
28/08/2026
La Alcaldía retoma el proyecto del “corredor verde” en el centro
La concejal Leydi Santos (APP-Súmate) denunció una presunta adulteración en el Plan Operativo Anual (POA) 2027 de la Alcaldía de Quillacollo como resultado de una revisión del acta aprobada en el...
Ver más
27/08/2026
Concejales de Quillacollo sospechan de una adulteración del POA 2027
El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, junto al secretario de Desarrollo Productivo, Oscar Casillas, entregó este jueves forraje, vituallas, herramientas e insumos agrícolas en la comunidad...
Ver más
27/08/2026
Gobernación de Cochabamba lleva ayuda las comunidades afectadas por la nevada en Cocapata
En Portada
29/08/2026 Seguridad
Disponen la detención preventiva de Cerimedo en Chonchocoro por ganancias ilícitas
La Justicia dispuso este sábado la detención preventiva del exasesor presidencial Fernando Cerimedo en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro (La Paz)...
vista
29/08/2026 País
Gobierno ratifica que no ejercerá injerencia en la investigación de la Fiscalía contra Cerimedo
Este sábado, el Gobierno nacional ratificó su posición formal de no ejercer ninguna injerencia sobre la investigación que desarrolla la Fiscalía General del...
vista
29/08/2026 Seguridad
Cerimedo dice que iba a establecerse en Bolivia y que Paz solo era su amigo
En audiencia de medidas cautelaras por el caso de presunto enriquecimiento ilícito, el exasesor presidencial Fernando Cerimedo afirmó que el presidente Rodrigo...
vista
29/08/2026 País
Velasco y Libre exigen a la Policía no presionar a fiscales que indagan el caso Cerimedo
La Bancada de Libre en la Cámara de Diputados y el gobernador cruceño Juan Pablo Velasco exigieron a la Policía Boliviana no presionar, condicionar ni...
vista
29/08/2026 País
Cerimedo sobre Lara: “Está en ese lugar gracias al trabajo que se hizo”
El exasesor presidencial Fernando Cerimedo señaló este sábado en su audiencia por la presunta comisión de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado que...
vista
29/08/2026 Seguridad
Detienen a un coronel de la FAB en Bolivia por orden de la DEA de EEUU
El coronel de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Henry C. G. fue detenido en Bolivia a requerimiento de autoridades de Estados Unidos, en un caso que involucra a...
vista
Actualidad
Con el propósito de unir deporte y solidaridad, la Sociedad Católica San José, presentó oficialmente la 5ª Carrera 33...
Ver más
29/08/2026 Cochabamba
Cochabamba se prepara para correr por una causa en la Carrera 33 horas de solidaridad
Tras una semana de diálogo y mesas de trabajo en instalaciones de YPFB en Santa Cruz, el Gobierno nacional y los...
Ver más
29/08/2026 Economía
Gobierno y cisterneros firman acuerdo y suspenden paro de transporte de combustible
Este sábado, el Gobierno nacional ratificó su posición formal de no ejercer ninguna injerencia sobre la investigación...
Ver más
29/08/2026 País
Gobierno ratifica que no ejercerá injerencia en la investigación de la Fiscalía contra Cerimedo
La Justicia dispuso este sábado la detención preventiva del exasesor presidencial Fernando Cerimedo en la cárcel de...
Ver más
29/08/2026 Seguridad
Disponen la detención preventiva de Cerimedo en Chonchocoro por ganancias ilícitas
Deportes
Brindar explicaciones a través de los altoparlantes de los estadios sobre las decisiones luego de revisar el VAR no...
Ver más
28/08/2026 Fútbol
La FBF determinó que los jueces expliquen sus decisiones tras revisar las imágenes del VAR
Hugo y Mariano Jinkis, padre e hijo argentinos investigados por corrupción en el fútbol mundial, alcanzaron un acuerdo...
Ver más
27/08/2026 Fútbol
Empresarios argentinos revelan “negociados” en el fútbol
Con el propósito de consolidarse como sede del ráquetbol, ayer dirigentes de esta disciplina oficializaron el...
Ver más
26/08/2026 Multideportivo
Cochabamba será escenario del Mundial Júnior de Ráquetbol en el Complejo de Sarco
Mauricio Soria fue destituido de Always Ready y Giancarlo Umaña, de Aurora. Con ellos son 34 los directores técnicos...
Ver más
25/08/2026 Fútbol
Caen otros dos entrenadores; ya suman 34 los despedidos en los clubes de la División Profesional
Tendencias
Agosto está siendo un mes extraordinario para los aficionados a la astronomía. Después del espectacular eclipse solar...
Ver más
27/08/2026 Ciencia
En Bolivia el eclipse parcial de Luna será visible desde las 22:33 de hoy
Entre cañones, cavernas, formaciones rocosas y huellas que conservan la memoria de millones de años, el Parque Nacional...
Ver más
25/08/2026 Interesante
Hallan huellas de tortugas del Cretácico en Torotoro, el primer registro en Sudamérica
El mono araña o marimono (Ateles chamek), el primate más grande de Bolivia, fue recategorizado este año de Vulnerable (...
Ver más
24/08/2026 Medio Ambiente
El mono araña entra en peligro de extinción en Bolivia, pero el tráfico de crías no da tregua
Bolivia se prepara para observar un nuevo fenómeno astronómico: un eclipse parcial de Luna, que podrá apreciarse en...
Ver más
23/08/2026 Ciencia
Eclipse "Luna de sangre" en Bolivia: ¿Cuándo y cómo verlo?
Doble Click
Luto en la música boliviana. Este viernes 28 de agosto falleció el fundador y voz principal de la agrupación folklórica...
Ver más
29/08/2026 Música
El folklore boliviano despide a Freddy Gonzales, líder y fundador de Khiswara
En el marco del XV Taller Internacional de Guion – Bolivia Lab 2026, se desarrolla en Cochabamba, la Muestra...
Ver más
28/08/2026 Cultura
Bolivia Lab 2026 lleva adelante la Muestra Internacional de Películas
La arcilla de Huayculi, departamento de Cochabamba, dejará de ser solo materia para vasijas y objetos utilitarios para...
Ver más
28/08/2026 Cultura
La arcilla de Huayculi se transforma en instrumento sonoro con la tecnología
Dolly Parton pasó sus últimos seis meses de vida recluida en su mansión de Tennessee, con el cabello perdido por los...
Ver más
27/08/2026 Música
Últimos días de Dolly Parton en medio de una silenciosa batalla contra el cáncer