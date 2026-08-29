Quillacollo confirma la serenata en homenaje a su 121 aniversario, en septiembre

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 29/08/2026 a las 11h58
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La concejal de Quillacollo, Leydi Santos (APB-Súmate), informó este sábado que la administración municipal de Luis Santa Cruz determinó llevar adelante la serena por su 121 aniversario, aunque de manera austera para realzar esta fecha importante para el municipio.

La legisladora anunció que la serenata se realizará en homenaje a la “Tierra de la Integración” y se contará con el apoyo de los artistas y músicos de esta área que han comprometido todo su apoyo para contar con una cartelera de artistas destacados.

Quillacollo cumplirá 121 años de fundación el próximo 14 de septiembre, pero sus actos se adelantan al 11 y 12 de septiembre para no coincidir con la efeméride departamental.

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