Jaihuayco se llena de fe, color y danza para celebrar a San Joaquín

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 30/08/2026 a las 8h07
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La festividad de San Joaquín de Jaihuayco reunió ayer a más de 60 fraternidades y cientos de devotos en una entrada folklórica que combinó expresiones de fe, cultura y tradición en la zona sur de Cochabamba. La celebración continúa hoy con la fiesta central, que contempla una misa a las 11:00, mientras que el lunes 31 de agosto se realizará el calvario.

La jornada comenzó con una romería, en la que las imágenes de San Joaquín, Santa Ana y la Virgen María recorrieron las calles del centro de la ciudad hasta el templo de Jaihuayco, acompañadas por pasantes, bandas de música y devotos. Posteriormente, se dio inicio a la entrada folclórica.

Una tradición 

La fiesta tiene como figura central a San Joaquín, reconocido por la tradición católica como padre de la Virgen María y esposo de Santa Ana. Junto con ella, es considerado uno de los abuelos de Jesús, por lo que su figura tiene un significado especial para muchas familias que mantienen esta devoción.

La historia de San Joaquín en Cochabamba tiene más de un siglo. La parroquia dedicada al santo fue creada en 1888. Con el paso de los años, tuvo otras sedes hasta que llegó a Jaihuayco en 1920. Desde entonces, la devoción a San Joaquín quedó vinculada a esta zona de la ciudad.

Patrimonio

La importancia de esta fiesta trasciende el ámbito religioso. La Ley Departamental N.º 1215 declaró a la Festividad Religiosa de San Joaquín de Jaihuayco como Patrimonio Cultural Inmaterial del Departamento de Cochabamba, en reconocimiento a su valor para la identidad y  memoria.

Detrás de cada danza también hay una historia de fe y agradecimiento. Danzarines que llevan años participando vuelven a las calles para cumplir sus promesas, mientras nuevas generaciones se incorporan a esta celebración que continúa creciendo en Jaihuayco.

La festividad también moviliza a pasantes, músicos, bailarines, comerciantes y vecinos de distintos sectores de la ciudad, generando movimiento en la zona durante los días de celebración.

El párroco de San Joaquín de Jaihuayco, Eddy Villanueva, destacó la participación de los devotos y señaló que la celebración reúne principalmente a familias de la zona sur. “Es prácticamente la fiesta del Cercado”, afirmó.

Las actividades continuarán hoy, domingo, con la jornada central de la festividad y la misa solemne de fiesta a las 11:00, seguida de la procesión. La celebración concluirá el lunes 31 con el tradicional calvario, previsto desde las 13:00, como cierre de las actividades patronales.

Villanueva pidió a los devotos vivir la celebración con fe y responsabilidad. “Vivamos la fe sin excesos, con mucha devoción y siempre glorificando a Dios”, recomendó.

San Joaquín de Jaihuayco mantiene así una costumbre transmitida entre generaciones, en la que la devoción religiosa se encuentra con la música, las danzas y otras expresiones culturales.

Con el paso de los años, la celebración trascendió los límites de Jaihuayco.

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