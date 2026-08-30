Productores muestran su potencial en la Expoferia de Camélidos

Cerca de 80 cabezas de llama y alpaca, junto a productores de municipios de la región andina, son parte de la XVIII Expoferia Departamental de Camélidos “Cochabamba 2026”, que este fin de semana reúne producción, gastronomía, textiles y artesanías en la Facultad de Agronomía de la UMSS.



La actividad fue inaugurada por el secretario departamental de Desarrollo Productivo, Óscar Casillas, quien explicó que participan productores de siete municipios, principalmente de la región andina y el cono sur. Entre los ejemplares se encuentran llamas de las variedades Q’ara y Tampulli, además de alpacas Huacaya y Suri.



Durante la jornada de ayer se realizan concursos en los que se evalúan características como el peso, la calidad de la fibra y otros aspectos. Los ganadores recibirán sus premios este domingo durante el acto de clausura.



La feria también ofrece productos elaborados por las familias productoras como carne y charque de llama, además de sándwiches, chicharrón y otros alimentos. En el sector artesanal se pueden encontrar chompas, chuspas, chulos, aguayos, ponchos y otros productos elaborados con fibra.



Uno de los productores de Cocapata, Leocadio Choque, llegó a la feria con 12 ejemplares. Contó que este año trasladaron menos animales debido a las afectaciones por la nevada.



La exposición continuará este domingo desde las 8:30 en la Facultad de Agronomía de la UMSS, ubicada en la avenida Petrolera.