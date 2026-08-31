Incendio en el Parque Tunari ya dura 12 horas

Cochabamba
RED UNO
Publicado el 31/08/2026 a las 23h50
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Un incendio forestal de gran magnitud se desató este lunes a mediodía en la zona de Arocagua Norte y Bellavista, en el municipio de Sacaba, afectando sectores del Parque Nacional Tunari.

Las llamas continúan activas y avanzan impulsadas por el viento hacia zonas habitadas.

Equipos de la Gobernación, bomberos de la Policía, personal del Sernap y grupos de rescatistas voluntarios, como SAR-Bolivia, trabajan arduamente en el lugar para contener el fuego. Sin embargo, las condiciones meteorológicas han complicado las labores de control.

"Hemos tenido una extensión del incendio debido al ventarrón que hizo en horas de la tarde", señaló Sergio Vargas, voluntario de SAR-Bolivia, quien explicó que las llamas amenazan con propagarse a otros cerros.

Por su parte, Carlos Ayllón, también integrante del grupo de rescate, indicó que de cada 10 incendios, nueve son provocados por la mano humana, presumiendo que un posible chaqueo realizado para alistar terrenos de cultivo dio inicio al siniestro.

 

Difícil trabajo

Las fuertes ráfagas registradas por la tarde avivaron y extendieron las llamas, reavivando focos que estaban cerca de ser controlados.

La zona es alta, de difícil acceso y cuenta con caminos que requieren equipo de seguridad especializado para ingresar, especialmente durante la noche.

El fuego había consumido más de 12 hectáreas de pastizales, pajonales bajos y algunas especies nativas como eucaliptos, de acuerdo con estimaciones de los voluntarios.

Los brigadistas continúan movilizados en la zona en horario nocturno con la finalidad de evitar que el fuego siga avanzando hacia las áreas residenciales y lograr sofocar el siniestro en este importante pulmón de la región.

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