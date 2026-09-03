Remolque con vehículos detenido en ruta del tren continúa en Quillacollo

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 03/09/2026 a las 8h46
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Un remolque cargado con vehículos quedó “colgado” en un paso a nivel de la ferrovía de Mi Tren en Quillacollo. Los conductores del tractocamión esperan desde el domingo recién pasado, cuando ocurrió el percance, que Tránsito libere su motorizado para poder continuar su viaje.

Tránsito informó ayer que el domingo 30 de agosto un tracto camión incurrió en una infracción de tránsito en la avenida Circunvalación y Ferroviaria debido a que quedó estancado en la vía del tren. “Producto de este hecho queríamos saber si había daño a la plataforma y por es conducido a Tránsito y se identificó al infractor para que se apersone a Mi Tren y poder recabar la sanción por haber paralizado el servicio Mi Tren. Sin embargo, ese día la empresa no ha traído el informe de la multa y nosotros no podemos liberar el motorizado sin tener el pago correspondiente”, reportó.

Tránsito indicó que recién el miércoles, la operadora Mi Tren hizo llegar el monto del daño económico por la interrupción del servicio que asciende a Bs 3.800. Además, el conductor también presentó la póliza de seguro internacional y se espera que al representante para que pueda hacerse cargo.

La carga de vehículos viene de Arica, Chile, y tiene Paraguay como destino. Ellos optaron atravesar parte de Bolivia para evitar las carreteras cubiertas de nieve de Argentina, por donde pasa su ruta habitual.

La empresa Mi Tren se vio afectada porque debió interrumpir el tránsito de trenes mientras el remolque obstruía la vía.

El representante del transporte internacional informó que los camiones que realizan operaciones internacionales cuentan con seguro. Señaló que, en el caso del camión que quedó detenido sobre las vías del tren, corresponde que las aseguradoras de Mi Tren y del vehículo involucrado evalúen y solucionen el incidente.

El dirigente pidió que el caso sea atendido mediante las respectivas compañías de seguros.

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