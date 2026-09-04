Municipios del eje disfrutarán del Día Nacional de Peatón y Ciclista

Los municipios del eje metropolitano de Cochabamba vivirán el Día Nacional del Peatón y el Ciclista el domingo 6 de septiembre con actividades destinadas al medio ambiente, la familia y el deporte.

La circulación de motorizados estará prohibida desde las 00:00 a las 18:00 del domingo 6 de septiembre. Solo podrán circular los vehículos con permiso y de emergencia. Los motorizados que infrinjan esta restricción serán retenidos y conducidos a dependencias de Tránsito hasta la finalización de la jornada dedicada a proteger el medio ambiente.

Cercado

El director de Medio Ambiente, Elvis Gutiérrez, informó que la tradicional caravana recorrerá 7,24 km e iniciará en el parque Bicentenario y concluirá en la plaza de Las Banderas, donde se tendrán una diversidad de actividades deportivas.

La directora de Deportes, Carola Loma, anunció que se tienen preparadas una variedad de actividades. “Estaremos emplazados en la plaza de las Banderas como todos los años, vamos a tener bastantes premios”, señaló.

Quillacollo

La tradicional caravana de bicicletas se realizará el domingo a las 8:30 y partirá del km 10 de la avenida Blanco Galindo hacia la plaza Bolívar. Además, se tendrán demostraciones de zumba, lucha de cotonetes gigantes, juegos de antaño, juegos y demostración de fisiculturismo.

La Red MoniCA realizará una medición de la contaminación atmosférica en un día sin motorizados en las calles, considerados una de las principales fuentes de contaminación del aire.

Los municipios de Sacaba y Colcapirhua también tienen previsto actividades.