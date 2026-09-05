Suben a tres los fallecidos por las explosiones en el cuartel de Viacha

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 05/09/2026 a las 18h24
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La directora Nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Ana Katherine Ramírez, informó que el equipo de forenses que se encuentra en la zona donde ocurrió las explosiones en el Centro General de Mantenimiento RAM-2 Bolívar del municipio de Viacha, comunicó que en medio de los escombros se rescató el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, a quien se le practicará la autopsia médico legal. Con este hallazgo suman tres personas fallecidas hasta el momento.

Hay 84 heridos

En cuanto a la atención de los afectados, el ministro informó que el reporte consolidado establece 84 personas heridas. De ellas, 80 fueron atendidas inicialmente en el Hospital de Viacha y cuatro fueron trasladadas directamente a COSSMIL.

De las 80 personas atendidas en Viacha, 31 fueron derivadas posteriormente a otros centros médicos y 49 permanecieron en ese hospital. De estas últimas, 47 ya fueron dadas de alta y dos continúan internadas, sin revestir gravedad.

El Ministerio de Defensa mantiene el seguimiento de las personas derivadas a otros establecimientos de salud y coordina con las instituciones correspondientes cualquier necesidad adicional.

Mientras persista el riesgo en el área, las labores continuarán de manera gradual y bajo condiciones estrictas de seguridad. La prioridad es proteger la vida del personal que participa en la emergencia y de los vecinos de la zona, preservar la evidencia para la investigación y avanzar con la remoción de escombros únicamente cuando los especialistas determinen que existen condiciones seguras.

El Ministerio de Defensa reiteró su pedido a la población para mantener distancia del área afectada y colaborar con las recomendaciones de seguridad mientras continúan las operaciones.

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