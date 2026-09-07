Cochabamba vive su mes aniversario entre pedales, caminata, deporte y alegría

Cochabamba
Jaqueline Vargas
Publicado el 07/09/2026 a las 8h12
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Desde muy temprano, Cochabamba cambió ayer su ritmo habitual. Las calles, generalmente ocupadas por vehículos, se llenaron ayer de bicicletas, familias, amigos, deportistas, música y, por supuesto, de los fieles compañeros de cuatro patas, que también fueron parte del Día Nacional del Peatón y del Ciclista.

La Alcaldía de Cochabamba, la Gobernación y diferentes instituciones públicas prepararon diversas propuestas recreativas. Juegos, competencias, zumba y deporte convocaron a cientos de personas que salieron de casa para apropiarse de las calles.

Alcaldía

Una de las principales actividades organizadas por la Alcaldía fue la caravana ciclista, que contó con la participación de autoridades municipales y ciudadanos que recorrieron distintos sectores de la ciudad. La alcaldesa suplente, Carla Villena, destacó la importancia de esta fecha y recordó que este año se cumplen 27 años desde su creación.

“Es el año número 27 que celebramos el Día del Peatón. Se realiza tres veces en todo el año y esta es a nivel nacional. Esta iniciativa es gracias al capitán Manfred Reyes Villa, que por primera vez la promovió en 1999”, señaló.

Villena explicó que la jornada nació con el propósito de contribuir al cuidado del medio ambiente y disminuir los efectos de la contaminación, pero también se convirtió en un espacio para compartir en familia y recorrer la ciudad sin motorizados.

La autoridad adelantó además que, en el marco del mes aniversario de Cochabamba, la Alcaldía prevé entregar proyectos como la Laguna Turquesa y la nueva Terminal.

Gobernación

Por su parte, la Gobernación de Cochabamba se sumó a la celebración con actividades desarrolladas en el estadio Félix Capriles, entre ellas la carrera pedestre 10K.

El gobernador Leonardo Loza acompañó la jornada y agradeció la participación de atletas provenientes de diferentes departamentos y provincias del país.

“Celebramos el Día Nacional del Peatón a nivel nacional y, aprovechando esta circunstancia, decidimos realizar la carrera 10K como vísperas a los 216 años de nuestro departamento”, manifestó.

Asimismo, Loza anunció que el 12 de septiembre se presentarán nuevos proyectos en caminos, producción y agua por el aniversario de Cochabamba.

Las calles también fueron aprovechadas por emprendedores para ofrecer sus productos, mientras la población participaba de juegos, competencias, baile, zumba, mojazones y otras actividades deportivas.

Y entre toda esa alegría tampoco faltaron los más consentidos de la casa. Las mascotas acompañaron a sus dueños en bicicleta, durante las caminatas y en otras actividades, convirtiéndose también en protagonistas de un domingo en el que las calles de Cochabamba fueron, por unas horas, un espacio para peatones, ciclistas y familias.

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