Contaminación del aire se redujo en 50% el domingo, Día del Peatón

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 08/09/2026 a las 8h33
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La jefa de Gestión Atmosférica de la Alcaldía de Cochabamba, Gabriela Ríos, indicó que tras 18 horas de restricción vehicular se redujo un 50% de material particulado; en relación a un domingo con circulación vehicular normal.

“Eso quiere decir que nos encontramos con una concentración de 30 microgramos cúbicos de material particulado, lo que quiere decir que nos ubicamos con una calidad de aire bueno”, precisó Ríos.

La calidad mejoró debido a la reducción de la emisión de gases contaminantes de los motorizados.

El gerente de EMSA, René Quiroga, afirmó que durante la jornada se recogieron alrededor de 11 toneladas de basura adicionales a un domingo normal.

“El trabajo de EMSA estuvo dirigido a mantener la ciudad limpia, trabajamos con cuadrillas desplazados a lo largo de la ciudad que, fueron recogiendo los desechos durante todo el día”, agregó Quiroga.

Seguridad

El director de la Intendencia, Enrique Navia, informó que durante los patrullajes y controles que realizaron, se clausuró un local en la calle España donde consumían bebidas alcohólicas pese a las restricciones. Asimismo, indicó que se decomisó energizantes vencidos y frutas en mal estado que eran comercializadas.

A su vez, el director de Movilidad Urbana, Hever Rojas, sostuvo que se sancionó nueve motorizados, de los cuales, cinco eran motocicletas y cuatro automóviles, los mismos, circulaban sin el permiso correspondiente. Por último, lamentó que tres vehículos circulaban con permisos falsificados.

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