Embellecen La Recoleta con escultura dedicada a la familia y las mascotas

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 09/09/2026 a las 9h24
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Cochabamba se prepara para conmemorar su 216 aniversario de su gesta libertaria el 14 de septiembre con varios actos cívicos y obras que embellecen la ciudad.

Uno de los trabajos que se realizan es la nueva escultura de la plazuela de recoleta, una escultura para “abrazar” a Cochabamba que representa unas manos gigantescas que sostienen a una familia con su mascota.

Organización

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, anunció ayer que a partir de esta gestión el Gobierno Autónomo Municipal organizará las actividades cívicas por el 14 de septiembre en coordinación con el Gobierno nacional.

“Cuando era prefecto organizaba el 6 de agosto y cuando era alcalde el 14 de septiembre. Cuando llegó el MAS tomaron el mando con sus gobernadores; pero ahora organizaremos el 14 de septiembre como siempre debió ser, mientras que la Gobernación se encargará del 6 de agosto, Día de la Patria”, afirmó.

Reyes Villa resaltó que en la efeméride estará presente el presidente del Estado, Rodrigo Paz, y se contará con una sesión con la participación de los diputados.

El secretario de Asuntos Jurídicos, Abel Zuazo, explicó que la medida se ampara en el Decreto Supremo 5691, el cual establece que, ante la presencia del primer mandatario o una delegación oficial en festividades subnacionales, la organización debe coordinarse mediante el Ministerio de la Presidencia.

Sin embargo, la Gobernación de Cochabamba también indicó que están a cargo de la organización de los actos del 6 de agosto y realizarán una sesión especial.

La secretaria de Cultura, Marilyn Rivera, detalló la agenda de actos protocolares y festivos en conmemoración de los 216 años de la gesta libertaria de Cochabamba: desfiles escolares I y II, sesión de honor, desfile de teas, serenata a Cochabamba, ofrenda floral al pie del monumento a Esteban Arze, iza de los símbolos patrios, misa Te Deum y el desfile cívico-militar.

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