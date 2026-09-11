La Alcaldía organiza actos por la efeméride; Loza evitará conflictos

La Alcaldía de Cochabamba confirmó que continúa con la organización de los actos por la efeméride departamental el 13 y 14 de septiembre. En tanto, el gobernador Leonardo Loza decidió no participar y evitar conflictos después de que se intentó organizar actividades paralelas.

El director de Prensa e Imagen Corporativa de la Alcaldía de Cochabamba, Juan José Ayaviri, brindó ayer detalles de las actividades programadas para el 13 y 14 de septiembre. El domingo 14 de septiembre se realizará el Desfile Escolar de Cercado I a las 7:30, con una concentración en la plaza 14 de Noviembre (zona Jaihuayco) y el Desfile Escolar de Cercado II a las 7:30, que partirá de la calle 25 de Mayo y Heroínas. La sesión de honor del Concejo Municipal se realizará a las 15:00 en el teatro Achá y el desfile de teas a las 18:30.

El lunes 14 de septiembre, los actos comenzarán con la ofrenda floral en homenaje a Esteban Arze a las 6:45 en la plaza principal 14 de Septiembre, luego a las 8:00 se realizará la iza de la bandera nacional y departamental, a las 10:00 se hará la misa en la catedral y a las 15:00 el desfile cívico institucional.

Gobernación

El secretario de Gobernabilidad de la Gobernación, José Antonio González, afirmó que la administración departamental no realizará actos paralelos ni participará en la celebración organizada por la Alcaldía de Cochabamba para evitar conflictos durante la efeméride.

Señaló que su agenda contempla una ofrenda floral al pie del monumento a Esteban Arze y actos religiosos, además de un reconocimiento a instituciones en la Casa de las Culturas.