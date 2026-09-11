Fallece el periodista Edwar Ayma tras luchar contra una larga enfermedad

El destacado periodista Edwar Ayma falleció este viernes en Cochabamba después de una larga lucha contra una enfermedad. Sus familiares y amigos destacan su trayectoria como un periodista todoterreno que trabajó principalmente en redes televisivas de Bolivia y también en el área digital.

Edwar Ayma radicaba en Cochabamba y se destacó por su trayectoria en medios locales y por una reciente campaña solidaria debido a problemas de salud que impulsaron sus colegas.

Su partida deja mucho pesar entre sus colegas y amigos que compartieron su pasión por el periodismo.