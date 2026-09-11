Fallece el periodista Edwar Ayma tras luchar contra una larga enfermedad

Cochabamba
Publicado el 11/09/2026 a las 10h59
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El destacado periodista Edwar Ayma falleció este viernes en Cochabamba después de una larga lucha contra una enfermedad. Sus familiares y amigos destacan su trayectoria como un periodista todoterreno que trabajó principalmente en redes televisivas de Bolivia y también en el área digital.

Edwar Ayma radicaba en Cochabamba y se destacó por su trayectoria en medios locales y por una reciente campaña solidaria debido a problemas de salud que impulsaron sus colegas.

Su partida deja mucho pesar entre sus colegas y amigos que compartieron su pasión por el periodismo. 

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