Cochabamba inicia los actos por su 216 aniversario con desfiles y prepara serenata

Cochabamba
ABI
Publicado el 13/09/2026 a las 11h40
ESCUCHA LA NOTICIA

El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba inició los actos protocolares para conmemorar sus 216 años, recordando el grito libertario de 1810. Este domingo comenzaron los desfiles y la entrega de obras. Por la tarde, está prevista la sesión de honor, con la participación del Gobierno nacional, y por la noche se realizará la serenata, con la presencia de reconocidos artistas.

"Estamos en vísperas del 14 de septiembre, de los 216 años de nuestra querida Cochabamba, y hoy tenemos bastante actividad. Hemos empezado el desfile en la zona sur. Ahora estamos acá, en el desfile, porque son varios colegios", señaló el alcalde Manfred Reyes Villa.

El alcalde expresó un mensaje de unidad y pidió a todos los sectores poner el hombro para sacar adelante al país. Asimismo, pidió dejar de lado los anuncios de bloqueos porque, al final, solo afectan a la economía de la población.

En horas de la mañana, comenzó el desfile en la plaza Jahuayco y el desfile escolar en las avenidas Heroínas y 25 de Mayo. Para la noche, está previsto el desfile de teas.

Reyes Villa informó que la sesión de honor del Concejo Municipal en el Teatro Achá está programada para las 15.00. Confirmó que el presidente Rodrigo Paz Pereira, junto a sus ministros, estará presente en la ciudad para dirigir un mensaje a la población.

En horas de la noche, está programada la serenata por el aniversario en la Fexco Arena. El ingreso al evento es gratuito y comenzará a las 13:35. En la cartelera se contará con la presentación de Luis Vega, Yuri Ortuño y la Nueva Proyección, Sabor Sabor, Diego Ríos, Quirquiña, Saymon y Los Cochalitos, entre otros.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Barcelona golea a Levante y se reafirma en la punta de la Liga
3
Municipios de Cochabamba acuerdan con la UPRE priorizar obras para 2027
4
Investigan como feminicidio la muerte de una joven por impacto de bala en Sacaba
5
Tigo Business destaca en el ecosistema de ciberseguridad de Fortinet y recibe el reconocimiento Partner MSSP

Lo más compartido

1
Un Real Madrid de dos velocidades supera a un inocente Rayo Vallecano
2
Enrique Aráoz: “Alturas sonoras” es una propuesta de gala y solemne
3
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
4
Patricia Cortes conquista su segundo título profesional en el tenis de playa
5
La otra tragedia de Viacha: las heridas psicológicas

Más en Cochabamba

13/09/2026
Fotografías para la eternidad. La historia de Quillacollo en los ojos de Federico Terán Cherry
La historia de Quillacollo está inmortalizada en su arquitectura colonial tardío que aún se mantiene en pie como una marca para todos los tiempos. También en...
Ver más
13/09/2026
Concejales anhelan un Quillacollo más habitable, con un hospital de 2do nivel y desagües pluviales
Quillacollo es uno de los municipios que se proyecta hacia el futuro con un enorme potencial turístico, productivo y comercial. Al cumplir su 121 aniversario...
Ver más
Cochabamba estrenó ayer la terminal de buses más moderna de Bolivia: Terrapuerto, un complejo de transporte moderno e integral con 120 boleterías, 52 andenes, una red de fibra óptica y cámaras de...
Ver más
13/09/2026
Inauguran Terrapuerto Cochabamba, a la vanguardia con su nueva terminal de buses
Un sismo de magnitud 3,2 se registró a las 00:11 de este domingo en la provincia Cercado del departamento de Cochabamba, informó el Observatorio San Calixto (OSC).
Ver más
13/09/2026
Se registró un sismo de 3,2 grados en Cochabamba
La Fiscalía Departamental y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) iniciaron de oficio la investigación sobre el presunto feminicidio de una joven de 19 años, cuyo cuerpo sin vida...
Ver más
13/09/2026
Investigan como feminicidio la muerte de una joven por impacto de bala en Sacaba
La directora nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Ana Katherine Ramírez, inauguró un Consultorio Médico Forense en la FELCV-Chimba, con el objetivo de brindar atención integral...
Ver más
13/09/2026
Fiscalía implementa consultorio médico forense para víctimas de violencia sexual en Cochabamba
En Portada
13/09/2026 Cochabamba
Cochabamba inicia los actos por su 216 aniversario con desfiles y prepara serenata
El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba inició los actos protocolares para conmemorar sus 216 años, recordando el grito libertario de 1810.
vista
12/09/2026 País
ANH autoriza a YPFB importación y comercialización de diésel a nivel nacional
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) autorizó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la importación y comercialización de volúmenes de...
vista
13/09/2026 Mundo
Sao Paulo: Sube a 5 los muertos tras el derrumbe de un edificio sobre una casa habitada por bolivianos
La madrugada del sábado en una zona del este de Sao Paulo (Brasil), un edificio de 12 pisos construido ilegalmente, cayó sobre una vivienda en la que vivían y...
vista
13/09/2026 País
Hallan nuevos restos en cuartel de Viacha y Ejército denuncia al exministro Novillo
Tras cumplirse una semana de las explosiones en el cuartel de Viacha, los equipos de búsqueda encontraron nuevos restos tras eliminar los riesgos que existían...
vista
13/09/2026 País
La otra tragedia de Viacha: las heridas psicológicas
Las dos explosiones ocurridas en Viacha no dejaron solamente muertos, heridos y viviendas dañadas.
vista
13/09/2026 País
Congreso de Transporte Libre rechaza la ampliación del Estado de Excepción
El Congreso Nacional del Transporte Libre de Bolivia, reunido ayer sábado en la ciudad de Cochabamba, rechazó de manera contundente una eventual ampliación del...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
La historia de Quillacollo está inmortalizada en su arquitectura colonial tardío que aún se mantiene en pie como una...
Ver más
13/09/2026 Cochabamba
Fotografías para la eternidad. La historia de Quillacollo en los ojos de Federico Terán Cherry
Quillacollo es uno de los municipios que se proyecta hacia el futuro con un enorme potencial turístico, productivo y...
Ver más
13/09/2026 Cochabamba
Concejales anhelan un Quillacollo más habitable, con un hospital de 2do nivel y desagües pluviales
Ysidro Fernando Kagami Fujimori, primo de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, fue hallado muerto este domingo en el...
Ver más
13/09/2026 Mundo
Hallan muerto al primo de la presidenta peruana, Keiko Fujimori
Deportes
Enric Mas (Artà, 1995) se ha proclamado ganador de la Vuelta Ciclista a España doce años después de que Alberto...
Ver más
13/09/2026 Multideportivo
Enric Mas gana la Vuelta a España y sucede a Contador 12 años después
El derbi de Manchester, el primero de la 'era post Guardiola', fue para el City, pese a que el equipo ahora dirigido...
Ver más
13/09/2026 Fútbol Int.
Haaland y Donnarumma dan el derbi de Manchester al City
El FC Barcelona goleó hoy (4-2) al Levante en su visita al estadio Ciudad de Valencia por la jornada número cinco de la...
Ver más
13/09/2026 Fútbol Int.
Barcelona golea a Levante y se reafirma en la punta de la Liga
El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) sumó este domingo la victoria en el Tag Heuer Gran Premio de España de...
Ver más
13/09/2026 Multideportivo
Fórmula 1: Antonelli gana y refuerza su liderato en Madring
Tendencias
Apple presentó el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, los modelos que incorporan el sistema de cámara profesional más...
Ver más
11/09/2026 Tecnología
iPhone 18 Pro vs. iPhone 18 Pro Max: en qué se diferencian los celulares de Apple
Convertir una fotografía actual en un retrato con estética de los años 80 se convirtió en una de las tendencias más...
Ver más
10/09/2026 Tecnología
Claves para crear la foto más realista de cómo me vería en los años 80 con IA
Netflix dejará de funcionar en una amplia gama de celulares antiguos desde el 10 de septiembre de 2026. La medida...
Ver más
08/09/2026 Tecnología
Qué celulares Android y iPhone quedarán sin la aplicación de Netflix
El mercurio usado para la minería ilegal se ha extendido como una plaga a través de los ríos de la Amazonía. Al hacerlo...
Ver más
07/09/2026 Medio Ambiente
Oro tóxico: el mercurio de la minería amenaza a más de 160 comunidades de la cuenca del río Beni en Bolivia
Doble Click
El sábado 19 de septiembre (19:00) el Auditorio del Piso 15 del Edificio Municipal de Cochabamba albergará el estreno...
Ver más
13/09/2026 Cultura
Enrique Aráoz: “Alturas sonoras” es una propuesta de gala y solemne
Con la intención de superar el éxito que tuvieron en La Paz, los integrantes del  colectivo artístico independiente...
Ver más
11/09/2026 Cultura
11S: El musical Come from away llega a Cochabamba
Antonio Eguino lleva décadas detrás de las imágenes que cuentan parte de la historia de Bolivia.
Ver más
10/09/2026 Cine
La Cinemateca rendirá homenaje a Antonio Eguino, el maestro detrás de varias generaciones del cine boliviano
Con la consigna “El teatro será la voz de la naturaleza” se llevará a cabo la cuarta edición del Festival Internacional...
Ver más
10/09/2026 Cultura
La cuarta versión de Festinco levanta telón hoy en Cochabamba