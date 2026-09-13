Cochabamba inicia los actos por su 216 aniversario con desfiles y prepara serenata

El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba inició los actos protocolares para conmemorar sus 216 años, recordando el grito libertario de 1810. Este domingo comenzaron los desfiles y la entrega de obras. Por la tarde, está prevista la sesión de honor, con la participación del Gobierno nacional, y por la noche se realizará la serenata, con la presencia de reconocidos artistas.

"Estamos en vísperas del 14 de septiembre, de los 216 años de nuestra querida Cochabamba, y hoy tenemos bastante actividad. Hemos empezado el desfile en la zona sur. Ahora estamos acá, en el desfile, porque son varios colegios", señaló el alcalde Manfred Reyes Villa.

El alcalde expresó un mensaje de unidad y pidió a todos los sectores poner el hombro para sacar adelante al país. Asimismo, pidió dejar de lado los anuncios de bloqueos porque, al final, solo afectan a la economía de la población.

En horas de la mañana, comenzó el desfile en la plaza Jahuayco y el desfile escolar en las avenidas Heroínas y 25 de Mayo. Para la noche, está previsto el desfile de teas.

Reyes Villa informó que la sesión de honor del Concejo Municipal en el Teatro Achá está programada para las 15.00. Confirmó que el presidente Rodrigo Paz Pereira, junto a sus ministros, estará presente en la ciudad para dirigir un mensaje a la población.

En horas de la noche, está programada la serenata por el aniversario en la Fexco Arena. El ingreso al evento es gratuito y comenzará a las 13:35. En la cartelera se contará con la presentación de Luis Vega, Yuri Ortuño y la Nueva Proyección, Sabor Sabor, Diego Ríos, Quirquiña, Saymon y Los Cochalitos, entre otros.