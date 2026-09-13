El Concejo Municipal rinde homenaje a Cochabamba en su Sesión de Honor por los 216 años de libertad

Cochabamba
Los Tiempos Digital
Publicado el 13/09/2026 a las 18h07
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En el marco de los actos por los 216 años de la Gesta Libertaria de Cochabamba, el Concejo Municipal realizó la Sesión de Honor en homenaje a las heroínas y héroes que forjaron la libertad de Bolivia.

El presidente del Concejo Municipal, Mauricio Noya, dirigió el mensaje destacando el valor histórico de Cochabamba y el compromiso de las autoridades con el futuro de la ciudad.

"A esta tierra que hoy se viste de fiesta... bajo la mirada de nuestro Cristo de la Concordia y con la voz firme que todavía parece elevarse desde la colina de San Sebastián, donde nuestras heroínas de la Coronilla escribieron, con coraje y con sangre, una de las páginas más conmovedoras de nuestra historia".

Se rindió honor a los precursores de la libertad: Esteban Arze, Francisco del Rivero, Melchor Guzmán de Rojas y a todas las mujeres y hombres que encendieron la llama de la libertad. "Hoy nuestra memoria se vuelve homenaje. Por eso, en esta fecha, recordamos a quienes trabajaron incansablemente por los destinos de esta noble tierra y fueron dejando en ella una identidad que hoy nos llena de orgullo", dijo la autoridad.

COCHABAMBA: CIUDAD QUE SUEÑA Y CONSTRUYE FUTURO

El mensaje destaca la transformación de Cochabamba como resultado de decisiones visionarias. Se reconoce que la Cochabamba actual —de gran infraestructura, avenidas, parques, ciclovías, hospitales y escuelas— es fruto del esfuerzo de generaciones. De manera especial se recuerda la visión impulsada desde los años noventa: "Manfred Reyes Villa propuso a los cochabambinos una idea que entonces parecía una apuesta: una ciudad amigable con los niños, jóvenes y adultos; una ciudad que ofrezca calidad de vida, que abrace a sus habitantes y que reciba a quienes llegan para quedarse y aportar al desarrollo", porque las ciudades se construyen con sueños y Cochabamba aprendió a soñar en grande, sostuvo Noya.

DEMOCRACIA Y UNIDAD: EL COMPROMISO DE HOY

“Cochabamba también ha sido trinchera en defensa de la democracia”, dijo el presidente del Concejo Municipal. Aquí se ha vivido momentos en los que intereses políticos quisieron apropiarse de las instituciones, debilitar la democracia y fracturar la institucionalidad, “pero también quedó demostrado que hay una fuerza que ningún poder puede derrotar: la fuerza de una ciudadanía que quiere vivir en libertad", aseguró Noya.

Ante ello, hizo un llamado a mirar hacia adelante, "recordar a nuestros héroes no puede ser un ejercicio de nostalgia. Debe ser un compromiso. Ellos lucharon por una libertad que nosotros tenemos la obligación de cuidar", aseveró Noya.

RECONOCIMIENTO AL TRABAJO CONCEJAL Y A LA GENTE

El presidente del Concejo expresó gratitud al trabajo del pleno, "quiero expresar mi reconocimiento y gratitud a todos los concejales que han demostrado compromiso con la democracia, con el diálogo y con la búsqueda permanente de consensos. Más allá de nuestras diferencias, nos unen los proyectos que tienen como destino el bienestar de nuestra gente", dijo.

Asimismo, la autoridad rindió homenaje al cochabambino de a pie: "a quien nació en esta tierra y a quien llegó desde lejos y la hizo también suya. A todos quienes, desde las calles y los barrios, desde las empresas, los mercados y cada oficio, levantan diariamente esta ciudad con esfuerzo, dignidad y esperanza".

La autoridad cerro su mensaje con una visión de país, "desde el centro de Bolivia queremos decirle al país que Bolivia tiene futuro, que hay esperanza. Queremos una Bolivia donde la democracia sea respetada, donde las instituciones sean fuertes y donde la libertad se respire todos los días".

DISTINCIONES 14 DE SEPTIEMBRE

Durante la sesión, se realizó el reconocimiento “DISTINCION 14 DE SEPTIEMBRE” a notables ciudadanos que con su trabajo, aporte y experiencia construyen y construyeron esta ciudad; 12 ciudadanos que fueron elegidos por el Concejo Municipal de 101 postulaciones.

1 DISTINCIÓN ESTEBAN ARZE. Categoría: Hijo Predilecto:  CONSTANTINO KLARIC FELERIS

2 DISTINCIÓN ALEJO CALATAYUD. Categoría: Amigo de la Ciudad:  JOAQUÍN LÓPEZ ARANA

3 DISTINCIÓN MANUELA GANDARILLAS Categoría: Defensora de los Derechos Humanos:  MARTHA JANETH SAAVEDRA GÓMEZ

4 DISTINCIÓN 14 DE SEPTIEMBRE: Mérito a la Producción: SERVICIOS AERONÁUTICOS ESPECIALIZADOS S.R.L.

Mérito Ecológico: DURALIT S.A.

Mérito Arquitectónico, Construcción, Restauración y Remodelación: EDIFICACIÓN TERRAPUERTO BOLIVIA S.A.

Mérito Cultural, Artístico y Musical: DICO VEIMAR SOLIS ROCHA

Mérito Deportivo: JOSÉ GABRIEL VARGAS PONCE

Mérito a la Promoción Turística: NONSTOP THE MADNESS

Mérito Académico, Tecnológico - Investigación e Innovación: CLÍNICA ODONTOLÓGICA TELLO

Mérito Gastronómico: RESTAURANT CASA DE CAMPO S.R.L.

Mérito al Emprendimiento: MAMUT BOLIVIA S.R.L.

Asimismo, el Concejo Municipal aprobó los reconocimientos CRISTO DE LA CONCORDIA, para el alcalde Constitucional del municipio de Cochabamba, Cap. Manfred Reyes Villa y para el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz, como HUESPED DE HONOR DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA y de la misma manera al Dr. Williams José Bascope Laruta; ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social del Estado Plurinacional de Bolivia.

 

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