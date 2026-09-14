Cochabamba 216 años: Jaime Veizaga Zanabria

Presidente del directorio de Terrapuerto Bolivia S.A.

Yo quisiera dejar a las siguientes generaciones una Cochabamba más conectada, más integrada y con más oportunidades. Una ciudad que mire hacia adelante, que confíe en su gente y que no tenga miedo de pensar en grande.



Desde el sector empresarial, creo que nuestra responsabilidad va mucho más allá de generar ingresos. También tenemos el compromiso de crear oportunidades, generar empleo y hacer realidad proyectos que contribuyan al crecimiento y a una mejor calidad de vida para los cochabambinos.



Para alcanzar esa Cochabamba que soñamos necesitamos inversión, pero también reglas claras, instituciones que acompañen y, sobre todo, trabajar juntos.



Tenemos talento, tenemos gente trabajadora y tenemos una ubicación privilegiada. Muchas veces lo que nos falta es creer más en nuestras propias capacidades.



Me gustaría que las próximas generaciones encuentren una ciudad donde puedan estudiar, emprender, trabajar y construir su proyecto de vida sin sentir que necesariamente tienen que irse para encontrar oportunidades.



Después de tantos años de trabajo, creo que el verdadero legado no está solamente en las empresas o en las obras que uno pueda dejar, sino en haber contribuido, aunque sea un poco, a construir una Cochabamba con más confianza en sí misma y con más futuro. Esa es la Cochabamba que quisiera dejar.