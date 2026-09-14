Cochabamba 216 años: Luis Santa Cruz

Alcalde de Quillacollo

La Cochabamba que aspiro dejar a la siguiente generación, es una Cochabamba con identidad, con oportunidades, con esperanza, que se construya sobre la base del diálogo, el respeto, y el trabajo y esfuerzo común entre autoridades junto a su población.



Una Cochabamba que vuelva a creer en sí misma, y que tenga la capacidad de construir su propio futuro.



Como alcalde de Quillacollo, estoy convencido de que no podemos pensar en el desarrollo de nuestro municipio al margen del desarrollo y el reconocimiento de las potencialidades de todo el departamento y de cada una de sus provincias.



Nuestro desafío debe ser trabajar desde cada municipio, pero con una visión común de departamento.



Esta visión tiene que recuperar el espíritu de nuestro héroe Esteban Arce, cuyo ejemplo de lucha nos permite reconoce el carácter de hombres y mujeres que no se resignan ante las dificultades, que tienen el coraje de enfrentar los desafíos y, sobre todo, que entienden que el destino se construye con decisión y unidad.



La Cochabamba que sueño, es integrada, productiva, moderna, segura y solidaria, donde nuestros jóvenes encuentren oportunidades sin tener que abandonar nuestra tierra, donde el campo y la ciudad se complementen, donde la educación, la salud, el agua, los servicios básicos sean de acceso a todas las familias cochabambinas, donde no exista discriminación, y que nuestra identidad sea motivo de orgullo y también una fuerza para avanzar.



Quillacollo tiene un papel importante en este desafío, somos puerta de encuentro, de integración de fe, de producción, de tradición, de cultura, tenemos que convertir nuestras fortalezas en oportunidades.



Mi visión es que la próxima generación no tenga que preguntarse por qué no hicimos lo suficiente, sino que pueda reconocernos como la generación que tuvo el valor de sentar las bases para la construcción de una Cochabamba mejor.