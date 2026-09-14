Cochabamba conmemora 216 años de su gesta libertaria con actos protocolares de la Alcaldía y la Gobernación

Con ceremonias interreligiosas, ofrendas florales e iza de símbolos patrios, Cochabamba conmemora este lunes 14 de septiembre sus 216 años de gesta libertaria. Desde primeras horas de la mañana, tanto el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) como el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba (GADC) llevaron adelante sus respectivos actos oficiales en homenaje a los héroes del 14 de septiembre de 1810.

La jornada se inició a las 7:00 con los tradicionales homenajes al general Esteban Arze. Por un lado, el alcalde Manfred Reyes Villa encabezó la entrega de ofrendas florales e iza de banderas en la Plaza Principal 14 de Septiembre, seguido de la misa Te Deum en la Catedral Metropolitana.

De manera paralela, la Gobernación concentró sus actos protocolares en la histórica zona de San Sebastián. Las autoridades departamentales rindieron homenaje al pie del monumento a Esteban Arze e izaron los símbolos patrios, para posteriormente dar paso a una Ceremonia Interreligiosa en la emblemática Colina de San Sebastián.

Cerca del mediodía, la agenda departamental contempla la firma de convenios con distintos municipios en el Auditorio de la Gobernación, seguida de un almuerzo de confraternización en la Casa Departamental de las Culturas.

Para horas de la tarde, el Municipio de Cochabamba tiene programado el Desfile Cívico Institucional a partir de las 14:30, cuyo punto de concentración y recorrido principal se centrará en El Prado.