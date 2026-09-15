Cochabamba celebra 216 años con civismo, llamado a la unidad y mirando al futuro

El departamento conmemoró ayer, 14 de septiembre, los 216 años de la gesta libertaria de 1810 con una jornada marcada por actos cívicos, ceremonias religiosas, desfiles y encuentros de autoridades. La Alcaldía y la Gobernación desarrollaron agendas paralelas para rendir homenaje a Cochabamba y renovar sus llamados a la unidad y al desarrollo del departamento.

La jornada organizada por la Alcaldía comenzó con la tradicional ofrenda floral en homenaje a Esteban Arze, uno de los principales líderes de la revolución cochabambina. Luego se realizó la iza de los símbolos patrios. El acto contó con la presencia del alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa, autoridades nacionales, los gobernadores de Santa Cruz y Potosí, asambleístas, parlamentarios y otras autoridades.

Un mensaje

La comitiva se trasladó a la Catedral Metropolitana para participar del tradicional Te Deum.

Durante la ceremonia religiosa, monseñor Óscar Aparicio destacó la importancia de trabajar por la paz, la unidad y la fraternidad.

“Basta de guerras, de violencia, rencores, odio y muerte. En el nombre de Dios trabajemos por la paz, unidad, comunión y fraternidad”, expresó Aparicio.

La agenda continuó con el desfile cívico, donde Reyes Villa resaltó el civismo de las instituciones, organizaciones y las Fuerzas Armadas. También destacó la presencia del presidente y los anuncios para el departamento, como la carretera Cochabamba-La Paz y proyectos educativos.

Los festejos concluyeron con la entrega de una obra remodelada en la rotonda de La Recoleta, que incluye una escultura de una familia junto a sus mascotas sobre una mano con juego de agua.

Gobernación

De manera paralela, la Gobernación de Cochabamba desarrolló su agenda conmemorativa, encabezada por el gobernador Leonardo Loza, junto a secretarios departamentales, asambleístas, alcaldes de diferentes municipios y otras autoridades.

Las actividades comenzaron con una ofrenda floral ante el monumento del general Esteban Arze y la iza de los símbolos patrios. Después se desarrolló una ceremonia interreligiosa con rituales y música autóctona.

El padre Javier Solís llamó a autoridades y ciudadanos a asumir un papel activo en la transformación del país.

“Tenemos que ser gente que cambie el país. El país está yendo de mal en peor, está en la mano de ustedes. Tenemos que primero pensar en nuestro país”, manifestó.

También convocó a trabajar por la unidad del departamento y del país. La agenda continuó con la firma de convenios con municipios.

Loza resaltó la importancia de Cochabamba para el desarrollo económico, productivo y minero del país. Asimismo, llamó a no rendirse y pidió a los alcaldes trabajar de manera conjunta por la reconstrucción de la región.