Cochabamba de fiesta y Los Tiempos también celebra junto a sus lectores

En homenaje a los 216 años de Cochabamba y en el marco de su mes aniversario, Los Tiempos preparó un especial dedicado a la historia, identidad y riqueza del departamento.

Especial

La edición incluyó un crucigrama gigante, juegos, láminas de las 16 provincias, una lámina recortable, fotografías históricas y contenidos sobre personajes destacados. Además, estuvo acompañada de obsequios conmemorativos: un vaso, una bolsita y una gorra con el nombre de Los Tiempos.

Durante el desfile cívico del 14 de septiembre, el equipo de Clasificados y Digital de Los Tiempos estuvo presente para compartir la edición con la ciudadanía. También se realizó una dinámica en redes sociales, invitando a seguir las cuentas oficiales del medio para participar y recibir los regalos.

Niños, jóvenes y adultos se acercaron para adquirir el especial, recibir sus obsequios y tomarse fotografías junto a Leo, la botarga de Los Tiempos. El encuentro permitió compartir con personas que siguen al periódico desde hace años y con nuevas generaciones que se sumaron a la celebración.

Entre sonrisas, fotografías y recuerdos, Los Tiempos acompañó a los cochabambinos en una fecha especial, reafirmando el vínculo construido con su comunidad a lo largo de los años.

83 años

Y la celebración continúa: este 16 de septiembre, Los Tiempos cumple 83 años de historia, una trayectoria que comenzó en 1943 y que se ha construido junto a generaciones de lectores.