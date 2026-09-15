Presentan denuncia contra el nuevo comandante de la Policía por presunta usurpación de funciones

Una ciudadana presentó en las últimas horas un memorial en el que denuncia al nuevo comandante general interino de la Policía Boliviana, coronel Adrián Javier Álvarez Arismendi, por la presunta comisión del delito de usurpación de funciones por haber asumido el máximo cargo de la institución sin cumplir los requisitos, según el documento enviado a la Fiscalía de La Paz.

La denuncia se sustenta en lo previsto en el artículo 253 de la Constitución Política del Estado que establece como requisitos indispensables para ser comandante general “ser boliviano o boliviana por nacimiento, General de la institución y reunir los requisitos que señala la ley”.

La ciudadana Anabel S.M., además, considera que existe una usurpación de funciones porque se incumple la Ley 1387 de “Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana”.

Ante esta situación, la denunciante solicita que se inicie una investigación por presunta usurpación de funciones.