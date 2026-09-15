Presentan denuncia contra el nuevo comandante de la Policía por presunta usurpación de funciones

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 15/09/2026 a las 21h42
ESCUCHA LA NOTICIA

Una ciudadana presentó en las últimas horas un memorial en el que denuncia al nuevo comandante general interino de la Policía Boliviana, coronel Adrián Javier Álvarez Arismendi, por la presunta comisión del delito de usurpación de funciones por haber asumido el máximo cargo de la institución sin cumplir los requisitos, según el documento enviado a la Fiscalía de La Paz.

La denuncia se sustenta en lo previsto en el artículo 253 de la Constitución Política del Estado que establece como requisitos indispensables para ser comandante general “ser boliviano o boliviana por nacimiento, General de la institución y reunir los requisitos que señala la ley”.

La ciudadana Anabel S.M., además, considera que existe una usurpación de funciones porque se incumple la Ley 1387 de “Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana”.

Ante esta situación, la denunciante solicita que se inicie una investigación por presunta usurpación de funciones.

Tus comentarios

Lo más leído

1
El lenguaje del lamido ¿Por qué los gatos lamen a los humanos?
2
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
3
Decreto eleva a Bs 6.000 millones el monto para sostener la compra de combustibles
4
Comunicado Grupo Nacional Vida
5
Día Internacional del Chocolate: 5 ideas para celebrar al rey de los dulces este 13 de septiembre

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Cochabamba 216 años: Alberto Arze
3
De lugares de paso a destinos en sí mismos: los aeropuertos más deslumbrantes del mundo
4
Dra. Sumaya Saavedra Pozo, médica dermatóloga en rejuvenecimiento, estética facial y láser
5
La Policía Federal brasileña vincula al propietario de Banco Master con PixBet

Más en Cochabamba

15/09/2026
Cochabamba celebra 216 años con civismo, llamado a la unidad y mirando al futuro
El departamento conmemoró ayer, 14 de septiembre, los 216 años de la gesta libertaria de 1810 con una jornada marcada por actos cívicos, ceremonias religiosas...
Ver más
15/09/2026
Cochabamba de fiesta y Los Tiempos también celebra junto a sus lectores
En homenaje a los 216 años de Cochabamba y en el marco de su mes aniversario, Los Tiempos preparó un especial dedicado a la historia, identidad y riqueza del...
Ver más
Estudiantes y autoridades reafirmaron ayer su compromiso con Cochabamba en su 216 aniversario de la gesta libertaria del 14 de septiembre de 1810 con el tradicional desfile cívico y las sesiones de...
Ver más
14/09/2026
Homenaje a 216 años de libertad y valentía
Aspiro a dejar a las próximas generaciones una Cochabamba Metrópoli, moderna, integrada, competitiva, sostenible y abierta al mundo. Cochabamba-Cercado ya no puede pensarse solamente como un...
Ver más
14/09/2026
Cochabamba 216 años: Manfred Reyes Villa
Yo quisiera dejar a las siguientes generaciones una Cochabamba más conectada, más integrada y con más oportunidades. Una ciudad que mire hacia adelante, que confíe en su gente y que no tenga miedo de...
Ver más
14/09/2026
Cochabamba 216 años: Jaime Veizaga Zanabria
La Cochabamba que ansío dejar como mi legado a las próximas generaciones es más humana, solidaria y consciente, una sociedad donde los animales no sean considerados invisibles ni desechables.
Ver más
14/09/2026
Cochabamba 216 años: Vivian Sánchez
En Portada
15/09/2026 Seguridad
Alcalde Gómez: “San Ignacio exige a gritos seguridad y la presencia del Estado”
“Estamos pidiendo presencia del Estado, necesitamos que nos devuelvan la certidumbre”, manifestó Felman Gómez Paesano, alcalde de San Ignacio de Velasco, según...
vista
15/09/2026 Economía
Gobierno reglamenta exención de aranceles e IVA para bienes destinados a la producción
El Gobierno reglamentó la exención del pago de aranceles de importación y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para determinados bienes destinados a la...
vista
15/09/2026 Seguridad
Juez envía a El Abra a joven acusado por el feminicidio de su pareja en Sacaba
Determinan detención preventiva para joven acusado por el feminicidio de su pareja en Sacaba. Luis A.R.F., de 18 años, fue enviado al penal de El Abra por la...
vista
15/09/2026 Seguridad
Militarizan San Ignacio de Velasco tras ola de asesinatos
El municipio de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, ya cuenta con presencia militar y de fuerzas especiales F10, luego de una ola de violencia que dejó cuatro...
vista
15/09/2026 Economía
Decreto eleva a Bs 6.000 millones el monto para sostener la compra de combustibles
El Gobierno, mediante el Decreto 5705, dispuso elevar a 6.000 millones de bolivianos el monto dispuesto por el Tesoro General de la Nación (TGN), para...
vista
15/09/2026 País
Gobierno toma cinco medidas para impulsar la producción, garantizar combustible y combatir la corrupción
El Gobierno anunció que mediante una reunión de gabinete se acordaron cinco medidas orientadas a reducir costos para el sector productivo, garantizar el...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
Una ciudadana presentó en las últimas horas un memorial en el que denuncia al nuevo comandante general interino de la...
Ver más
15/09/2026 Cochabamba
Presentan denuncia contra el nuevo comandante de la Policía por presunta usurpación de funciones
“Estamos pidiendo presencia del Estado, necesitamos que nos devuelvan la certidumbre”, manifestó Felman Gómez Paesano,...
Ver más
15/09/2026 Seguridad
Alcalde Gómez: “San Ignacio exige a gritos seguridad y la presencia del Estado”
El Gobierno reglamentó la exención del pago de aranceles de importación y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para...
Ver más
15/09/2026 Economía
Gobierno reglamenta exención de aranceles e IVA para bienes destinados a la producción
Deportes
Entre vendajes, entrenamientos contrarreloj y sueños grandes, Maya Quinteros hizo lo impensado, pues ganó la medalla de...
Ver más
15/09/2026 Multideportivo
Oro que inspira, Maya Quinteros llena de orgullo a Bolivia
Con susto. Así ganó Bolívar a Real Tomayapo por 1-2 anoche en Tarija, con lo que se mantiene como líder del campeonato...
Ver más
13/09/2026 Fútbol
Bolívar vence con susto a Real Tomayapo y se mantiene en la punta
Marcelo Gallardo fue confirmado como el nuevo entrenador de la selección de Ecuador, en reemplazo de Sebastián...
Ver más
13/09/2026 Fútbol Int.
Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de la selección de Ecuador
Universitario de Vinto abandona el fondo de la tabla de posiciones del torneo todos contra todos gracias a la victoria...
Ver más
13/09/2026 Fútbol
Universitario de Vinto se impone a Independiente y abandona el último lugar
Tendencias
Apple presentó el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, los modelos que incorporan el sistema de cámara profesional más...
Ver más
11/09/2026 Tecnología
iPhone 18 Pro vs. iPhone 18 Pro Max: en qué se diferencian los celulares de Apple
Convertir una fotografía actual en un retrato con estética de los años 80 se convirtió en una de las tendencias más...
Ver más
10/09/2026 Tecnología
Claves para crear la foto más realista de cómo me vería en los años 80 con IA
Netflix dejará de funcionar en una amplia gama de celulares antiguos desde el 10 de septiembre de 2026. La medida...
Ver más
08/09/2026 Tecnología
Qué celulares Android y iPhone quedarán sin la aplicación de Netflix
Doble Click
El Gobiern o de Israel toma rá represalias contra los autores del documental Naza, que ganó el Premio Especial del...
Ver más
15/09/2026 Cine
Israel amenaza a autores de cinta premiada que devela el genocidio
En nuestro capítulo 148, tenemos el gran honor de recibir en el estudio a la talentosa actriz María Magdalena, quien...
Ver más
13/09/2026 Vida
María Magdalena, protagonista de "La hija cóndor", en Podcast Los Tiempos
El Concejo Municipal de Cochabamba declaró como Hijo Predilecto a Constantino Klaric, un distinguido ciudadano cuya...
Ver más
13/09/2026 Vida
El Concejo distingue a Constantino Klaric, incansable referente de la aviación boliviana
El sábado 19 de septiembre (19:00) el Auditorio del Piso 15 del Edificio Municipal de Cochabamba albergará el estreno...
Ver más
13/09/2026 Cultura
Enrique Aráoz: “Alturas sonoras” es una propuesta de gala y solemne