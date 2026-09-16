Colcapirhua, a un paso de lograr el 100% de iluminación LED

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 16/09/2026 a las 9h03
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La Alcaldía de Colcapirhua informó ayer que está a un paso de lograr el 100% de iluminación con luces LED tras avanzar en la instalación de 7.000 luminarias en cinco distritos municipales.

El proceso de modernización del alumbrado público alcanza las 7.273 luminarias LED instaladas en los distritos A, B, C, D y E, luego de dos etapas de inversión que reemplazaron progresivamente las antiguas lámparas de vapor de sodio y fluorescentes. La primera etapa, con 1.614 unidades, ya concluyó al 100%; la segunda, con 5.659 luminarias adicionales, registra un avance del 96% y se encuentra en su fase final.

Las nuevas luminarias, de 80, 120 y 180 vatios según el tipo de vía, incorporan tecnología de gestión inteligente: cuentan con fotocélula y un sistema que reduce automáticamente la intensidad lumínica entre las dos y las cinco de la madrugada, además de un hilo piloto de respaldo que evita que una calle completa quede a oscuras si falla algún componente. El cambio reduce en un 60% el consumo de energía eléctrica frente a la tecnología anterior y extiende la vida útil de los equipos hasta 100.000 horas, reportó la Alcaldía.

El alcalde Nelson Gallinate destacó que la inversión se ejecutó en dos fases: la primera, con un costo aproximado de Bs 6 millones, ya concluida; y la segunda, cercana a su culminación, con alrededor de Bs 20 millones. “Somos la única ciudad a nivel Bolivia que tiene estas características”, afirmó.

“Para los vecinos, la modernización representa mayor seguridad vial y peatonal durante la noche, menor gasto público en mantenimiento y una imagen renovada”, dijo.

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