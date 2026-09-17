Mes aniversario: ultiman la inauguración de Playa Turquesa en Coña Coña

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 17/09/2026 a las 8h33
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La Alcaldía de Cochabamba ultima la construcción de una playa artificial de 9 mil metros cuadrados en Coña Coña conocida como “Playa Turquesa”. Los trabajos de este nuevo atractivo turístico ingresaron en su recta final y se prevé que la entrega se realice el 27 de septiembre.

La entrega se realizará en el marco del mes aniversario de Cochabamba. El alcalde Manfred Reyes Villa realizó ayer una inspección a las obras de la “Playa Turquesa”, un innovador complejo recreativo emplazado en la laguna Coña Coña, en el Distrito 4, concebido para consolidarse como uno de los principales referentes turísticos de la ciudad.

La obra, iniciada en mayo de 2025, ingresó a su fase final de acabados. Su entrega e inauguración oficial están programadas para este 27 de septiembre, según confirmó la primera autoridad municipal.

Infraestructura

El complejo abarca más de ocho hectáreas y representa una inversión de Bs 24.564.348,92, financiada con el apoyo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Su atracción principal es una playa artificial de 9.000 metros cuadrados de arena, diseñada con diferentes niveles de profundidad para garantizar el uso seguro de los visitantes. Para reforzar la protección de la población, el municipio dispondrá de un equipo permanente de salvavidas.

Más datos

Entre sus principales instalaciones destacan: Gastronomía y servicios: plaza de comidas, restaurante, bar de playa y locales comerciales. Además, de áreas deportivas y esparcimiento: cancha de vóley de playa, chapoteadores infantiles, vestidores y servicios higiénicos.

Entre las obras complementarias se realiza un puente peatonal, geomembranas de impermeabilización y la perforación de cuatro pozos de agua dedicados al llenado y mantenimiento hídrico del predio.

Respecto al costo del ingreso, Reyes Villa precisó que la tarifa se encuentra en evaluación y será fijada en función de los costos operativos que demanden el mantenimiento continuo de la infraestructura y el sistema de bombeo.

Actualmente, la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra) ejecuta las labores finales de paisajismo, jardinería y acondicionamiento del entorno ambiental.

Atractivo

La playa artificial abarca más de ocho hectáreas y representa una inversión aproximada de Bs 24,5 millones en las obras principales y complementarias.

El principal atractivo será la playa artificial,que tendrá distintas profundidades para la seguridad de los visitantes de este nuevo espacio que tendrá Cochabamba.

Con Playa Turquesa, Cochabamba se consolida como uno de los referentes nacionales con espacios públicos destinados a los visitantes a precios accesibles.

La playa se suma a la cadena de parques que tiene la ciudad como el parque acuático, el parque de aguas danzantes, el parque de la Integración, el parque Bicentenario y  el parque Vial.

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